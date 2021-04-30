В канун больших церковных праздников у нас есть дополнительный повод детально разобраться в религиозных вопросах.

Какие основные отличия в праздновании Пасхи и символике у католиков и православных, а также что такое иудейский праздник Песах, узнавала «Одесская жизнь».

Иудейский праздник Песах

Песах — именно так называется праздник у иудеев. В переводе с еврейского означает «проходить мимо» или «уходить». Иудеи праздновали его задолго до распятия Христа — с XIII века до нашей эры — как воспоминание об избавлении евреев от египетского рабства.

В Ветхом Завете описывается, что иудеи находились в египетском рабстве 430 лет и просили об освобождении у Господа. Тот послал первосвященников Моисея и Аарона для того, чтобы они пошли к фараону с требованием о долгожданном освобождении израильтян. Фараон, в свою очередь, не захотел отпускать евреев, и Бог наслал на Египет десять «казней»: превращение нильской воды в кровь, появление несметного множества жаб, неодолимых полчищ вшей, диких зверей, падеж скота, язвы, гибель урожая от града и саранчи, сплошной трехдневный мрак. Самой страшной из них была десятая казнь — в одну ночь были умерщвлены все первенцы египтян. Для безопасности иудеев Господь велел Моисею, чтобы каждая еврейская семья вечером перед казнью египетской зарезала ягненка, а его кровью отметила входную дверь — и тогда мор обойдет их дом стороной. Это событие и легло в основу Песаха.

Как празднуют Песах

Песах начинается 14 числа месяца нисана по еврейскому лунному календарю, и отмечают его 7 дней. В этом году праздник начнется с заходом солнца 30 марта и закончится 7 апреля. До начала первого дня из дома нужно выбросить все квасное, что может забродить. Запрещено не только печь, но даже иметь в доме квасной хлеб. В течение всей недели из мучного едят исключительно мацу — пресные хлебцы. Ее готовят из пшеничной муки, которую оберегали от соприкосновения с жидкостью, чтобы не возникало никакого брожения.

Утром накануне Песаха все мужчины, которые стали первенцами у своих родителей, постятся в память о чудесном спасении иудейских детей.

Первый и седьмой день Песаха — нерабочие. Вечером 14 нисана еврейские семьи собираются на ужин и читают Седер корбан Песах (порядок пасхального жертвоприношения), и только после этого начинается Песах. Трапеза называется седер, ее совершают в первую и вторую ночь праздника в строго определенном порядке. В качестве основных блюд на трапезу подают куриный суп с клецками из мацы, гефилте фиш (фаршированная рыба) и запеченное мясо.

Во время седера принято читать Хаггаду — молитву, которая рассказывает об исходе евреев из Египта. Во время ужина каждый его участник должен выпить четыре бокала вина в честь четырех чаш, упоминаемых в Торе. На столе должно быть три (иногда две) мацы, положенные одна на другую, а также куриное яйцо и куриное крылышко, сосуд с соленой водой, марор (сельдерей, хрен или другая горькая трава) и харосет (сладкая смесь из фруктов, орехов, вина и муки). Песах для евреев – день памяти и единения народа. В праздник нельзя забывать о родственниках, друзьях. Нужно помогать бедным и голодным, чтобы никто не проводил этот день в одиночестве.

В последний день Песаха евреи идут к водоемам и поют отрывок из Торы.

Почему не совпадают даты православной и католической Пасхи

Вначале все христиане праздновали Пасху по иудейскому календарю. Праздник начинался 14 числа месяца нисан — первого месяца года по еврейскому лунно-солнечному календарю.

Но уже со II века дата празднования христианской Пасхи была перенесена на другой день, не совпадающий с Песахом иудеев. Дело в том, что, в соответствии с Евангелием, само Воскресение Христово произошло после иудейского Песаха. Именно поэтому, то есть для соблюдения хронологии евангельских событий, празднование Пасхи было установлено Первым Вселенским Собором так, а не иначе.

Расхождение между датами православной и католической Пасхи вызвано различием в дате церковных полнолуний и разницей между солнечными календарями.

— Папа Григорий ввел новый, григорианский календарь (новый стиль), а православная церковь продолжала отмечать церковные праздники по старому — юлианскому календарю. А из-за различия в календарях подсчет даты католиками и православными приводит к разным датам Пасхи в разные годы, — рассказывает кандидат философских наук, доцент кафедры философии ОНУ им. Мечникова Эдуард Мартынюк.

Как празднуют Пасху христиане

Православнные

Православная Пасха — главный церковный праздник. Ему предшествует строгий Великий пост, длящийся 7 недель, – символ очищения души и тела. В православной традиции символами Пасхи являются крашеные яйца, сдобные куличи и творожные пасхи. Крашеные в красный цвет яйца символизируют то, что Христос своею кровью дал жизнь людям, а высокий пасхальный кулич, покрытый белой глазурью, олицетворяет тело Христово, символизирует возрождение от смерти к новой жизни.

Пасхальная служба в разных церквях длится по-разному. Обычно праздничное богослужение начинается вечером в субботу накануне Пасхи и заканчивается ранним утром в воскресенье.

В полночь священник с прихожанами обходят вокруг храма крестным ходом под колокольный звон. Такой крестный ход означает шествие церкви навстречу воскресшему Спасителю.

Кстати, католики также совершают крестный ход. Но не перед началом богослужения, а после.

По окончании праздничной службы в церкви священник освящает водой принесенную еду в корзинках. После этого можно разговляться праздничными блюдами, отмечая Светлое Христово Воскресение.

У православных христиан праздник длится семь дней, неделя после Пасхи называется Светлой седмицей.

Ранее мы рассказывали о традиции раскрашивать яйца на пасху. А также говорили о том, что означают рисунки на писанках.

Католики

Так же, как у православных христиан, у католиков Пасха считается самым главным церковным праздником. Как и в православной традиции, ему предшествует Страстная неделя, напоминающая о муках и страданиях Христа. Особенно важным днем для любого католика является Страстная пятница. В этот день даже колокола не звонят, чтобы не мешать верующим молиться.

Вечером Великой субботы, в канун наступления Воскресения Христова, в католических храмах совершается Навечерие Пасхи, которое начинается с Литургии Света. Перед храмом разводится костер, от которого священнослужитель со словами «Свет Христа, воскресающего во славе, да рассеет тьму в сердцах и душах» зажигает пасхал – большую пасхальную свечу. Затем со свечой в руке священник входит в храм, где потушены все огни. Он провозглашает известие о воскрешении Иисуса – древний гимн Exsultet. Только после этого все остальные могут зажечь свечи.

Символ праздника — куриные яйца. Их традиционно красят в разные цвета (чаще всего – в красный) в честь библейской истории. Считают, что их приносит пасхальный кролик, который тоже считается символом праздника. Фигурками пушистого животного украшают дом и дарят их друг другу. Также выпекают фигурки из теста в виде кроликов с яйцом внутри. Если кому-то попадется булочка с яйцом, то он будет особенно успешен весь год до следующего праздника.

Пасху католики считают семейным праздником, поэтому обязательно собираются за праздничным столом. Главными праздничными блюдами обычно являются кролик, индейка или курица.

Католические христиане празднуют Пасху два дня. В ряде стран оба дня являются государственными выходными.

Почему кролик главный?

Православные христиане считают, что название праздника Пасха произошло от ветхозаветного Песах. В то время как католики связывают название праздника с именем англо-саксонской богини Остара, или Эостра.

В православии символами Пасхи считают яйцо и кулич. тА у католиков одним из главных символов праздника является пасхальный кролик. Считается, что именно он приносит на праздник яйца и дарит подарки детям. Некоторые ученые утверждают, что зайцы были священными животными Эостры и наделение этих животных сакральными свойствами как-то связано с крупными весенними праздниками у древних обитателей британских островов.

Пасхальные развлечения для взрослых и детей

Катание яиц и битки

Любимой пасхальной игрой у православных было катание яиц: делали простой деревянный или картонный «каток», а вокруг него освобождали ровное пустое место, на котором раскладывали крашеные яйца, маленькие призы или игрушки. Играющие подходили по очереди к катку и катили свое яйцо. Предмет, который яйцо тронет, — выигран.

Еще одна веселая забава — битки. Стукая тупым или острым концом крашенки яйцо соперника, человек старается выиграть как можно больше целых яиц. Если яйцо треснуло — проиграл!

Поиск пасхальных яиц

В католических странах у детей есть свои пасхальные развлечения. Одна из любимых игр — поиск яиц. Кто-нибудь из взрослых заранее прячет в разных местах яйца с сюрпризами. Это картонные, пластиковые, склеенные конвертики в форме яиц с маленькими подарками. Ребенок, который найдет больше всех спрятанных яиц, получает приз.

Напомним, что ранее мы отвечали на 5 сложных вопросов о Пасхе.