Новости Одессы и Одесской области

Легенды и были одесского «Пассажа»: торговый центр прошлого

Легенды и были одесского «Пассажа»: торговый центр прошлого

В одесском «Пассаже» было множество магазинов, гостиница, гастроном и ресторан. И всё это овеяно множеством любопытных историй.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Менделевич любила дамские романы. Но ХХ век ещё не родился, и потому не родился ещё серьёзный дамский роман. В общем, читателю в ХІХ веке приходилось читать всякую ерунду, например, Эмиля Золя. Вот и мадам Менделевич попался в руки его роман «Дамское счастье». По Золя получалось, что счастье — это трёхэтажный магазин с роскошными товарами на прилавках, о ценах на которые муж, слава богу, всё так же ещё не знает.

Универсальное счастье

одесский Пассаж

Большой мастер социальных контрастов Эмиль Золя показал женщину, которая теряет рассудок, готова согрешить и абсолютно не заботится о репутации. Причём, подобные страсти не во имя родины, не ради мужчины, не во славу любви, а из-за кофточки (рукав реглан, воротник стоечка, манжет на две пуговицы). Вот что значит большой мастер! Так накалить страсти! Но ведь и кипели те страсти не на каком-то тонущем корабле, не во всего лишь пылающем доме, не где-нибудь на площади с гильотиной, а в универсальном магазине Парижа с названием «Дамское счастье». Вечером Моисея Яковлевича Менделевича ждал тяжёлый разговор с женой:

— Моисей, хватит бросать деньги на ветер и строить дома. У нас их уже семь, но я что-то не вижу, чтобы ты стал в семь раз богаче. Мне такая математика не нравится. А вот у Золя дама приходит в магазин, который называется «универмагом», приходит, чтобы купить зонтик, а уходит и с зонтиком, и с меховым манто за сто тысяч, а в придачу со скромным колье пусть всего лишь на сорок камней, но, слава богу, не булыжников.

— Но ведь всякий знает, что нельзя продавать шёлк и галоши в одном месте! — как мог боролся с женой муж, понимая, что шансов у него никаких.

— Я, конечно, не большой математик, но, если в одном магазине покупают и шёлк, и галоши, то у меня сумма получается в два раза больше. Такая математика мне больше по душе.
Мося Менделевич тоже был неглуп (разве у такой жены мог быть глупый муж?!):

— Ладно! Я тут присмотрел местечко на Дерибасовской угол Преображенской. Там всегда шла бойкая торговля. А мы построим универсальный магазин, как у Золя. Но если я прогорю, пусть твой Золя лучше в Одессе не появляется.
Но как можно было прогореть, строя в Одессе, по сути, первый универсальный магазин?! Да ещё какой!

Мы также публиковали редкие фото улицы Дерибасовской, на которой находится одесский Пассаж.

Затаите дыхание

одесский ПассажС тех пор как Иисус изгнал торговцев из храма, торговцы только и думали, как бы им самим возвести храм, где бы исповедовалась специфическая религия. Потому что торговать-то они торговали, но не по науке. Иначе знали бы те торговцы, что многие века их хлопотливый торг варился «в одной ассортиментной группе товаров» (как скабрезно выражаются ныне экономисты), и такая политика давно устарела.

Так с 1900 года в одном великолепном здании, получившем название «Пассаж», разместились магазины, в которых продавалось не только то, чего душа желала, но даже то, о чём не могла мечтать — не такая уж у души богатая фантазия.

Какое счастье, что сохранились дореволюционные путеводители по Одессе, которые нынешний покупатель не в силах листать без обильного слюновыделения. Например, издание 1910 года не скрывает, что в тот год в Пассаже наблюдались магазины: ювелирный — Я. Кохрихт, парфюмерный и галантерейный — Л. Аудерского-младшего, белья — В. Кацмана, граммофонов и музыкальных инструментов — Л. Иозефер, гастрономический — Г. Беккеля, галантереи — Я. Гальперина, посудный — «Товарищества М. Кузнецова», книжный— «Нового времени» А. Суворина, почтовых открыток — Г. Эйшиского, кроме того, в здании находилась «Придворная фотография» Я. Белоцерковского.

А чего стоил только один гастроном! Тот, что в одесском Пассаже, всегда был лучшим из гастрономов. Особо он славился большим аквариумом в окне рыбного отдела. Но если во всём мире аквариумными рыбками всегда считались гуппи, вуалехвосты и всякая прочая мелочь, то в одесском Пассаже за аквариумных держали камбалу, толстолобика, коропа и скумбрию холодного копчения с пряностями без головы. Правда, больше всего здесь, как и в Чёрном море, водилось «бычков», которых с первых же дней прицельно метали в аквариум одесские курильщики.

А какие были шелка! Какие меха! Вам всё скажет одно объявление:
«Администрация «Пассажа» просит дам,
останавливающихся у витрины нашего магазина «МЕХА»,
не вздыхать. А то стекло запотевает».

Сервис был хорошо продуман и организован. Например, каждый сотый покупатель отдела «ЧАЙ» получал бесплатно по пачке, и, потирая её, уходил довольный.

Торговый зал одесского Пассажа

В 1901 году пришла к одесскому Пассажу и литературная слава, ибо здесь на втором этаже разместилась редакция газеты «Одесские новости», причём прямо над гастрономом, который был на первом. И это было очень разумно, так как в Одессе все основные события, как известно, разворачиваются именно в гастрономе. Так что этот своеобразный комплекс «гастроном-газета» работал по замкнутому циклу: первый этаж поставлял солёные новости второму, а продукция второго, то есть свежие газеты, поставлялись первому, где в них, в свою очередь, заворачивалась свежая малосольная селёдочка, которую покупатель уносил домой. Нигде больше доставка прессы не была организована так разумно, когда новости поставлялись и на стол, и к столу.

Интересно, что Пассаж имел достопримечательности не только внутри, но и снаружи. Так напротив него, прямо на углу был вкопан столб, на который водрузили часы. Ничего особенного в тех часах не было, разве что это были первые в Одессе электрические часы. Но на них ходили смотреть прямо, как на Джоконду, даже устраивались экскурсии. Вскоре эти часы стали излюбленным местом свиданий с барышнями, называлось это «Встретимся под часами!». Естественно одесситками была тщательно разработана техника подобных свиданий. Поскольку электрические часы регулярно отставали, барышни считали, что и на свидание надо приходить с опозданием, и всё валить на часы. Запросы дамской половины свиданий неизменно росли, и они стали опаздывать часа на два. А после, понятное дело, идти вообще было глупо.

Но умоляем, не переживайте за мужскую половину. Часы-то стояли напротив входа в гастроном. Под часами собирались десятки обнадёженных, но обиженных одесситов. Тут проявлялась мужская солидарность, которая выливалась в то, что в гастрономе наливалось в ликёро-водочном отделе на троих. Свидания под часами у Пассажа приобрели неизвестный ранее сакральный смысл.

одесский Пассаж

Барышни всполошились. Всегда считалось, что женщина, доставляющая особые трудности, особо желанна. Но выяснилось, что это только в теории и только не в Одессе. И тогда многие барышни поняли, что опоздания надо непременно чередовать со своевременными приходами, иначе, в конце концов, придётся ходить на свидания одной. Так одесский Пассаж и его часы способствовали росту крепких одесских семей.

Мы также рассказывали о лепном декоре зданий в Одессе. По таким скульптурам Пассаж – настоящий рекордсмен.

А в придачу и памятник

Да, уже тогда в Пассаже приезжих и одесситов восхищало всё! И его великолепная одноименная гостиница! Ну, и знаменитый ресторан «Эрмитаж», в котором, как в петербургском Эрмитаже, было к чему роскошному приобщиться, а к полуночи, как в московском саду Эрмитаж, было ещё и чем разгульным насладиться.

Между прочим, не все знают, что мадам Менделевич хотела и одесский универсальный магазин назвать «Дамское счастье». Но её изобретательный муж (разве у такой жены мог быть другой?!), не сильно веря в новые формы торговли, сказал архитектору Л. Влодеку, строившему Пассаж:
— Влодек, если не получится магазин, то пусть хоть будет фундамент для памятника. В Одессе с памятниками ещё хуже, чем с универмагами.

И Влодек не подвёл: над входом, что со стороны Дерибасовской, он пристроил памятник паровозу, который так стремительно ворвался в жизнь человека ХІХ века, особенно Анны Карениной. Но как истинный одессит Влодек не стал строить что-либо, что не приносит дохода. А посему в фундамент паровоза были заложены гостиница, гастроном, редакция, короче, всё, что было под рукой.

Одесский Пассаж

Памятнику названье дать забыли, а постамент в виде четырехэтажного здания, раз уж он так удался, назвали Пассажем. Смотришь на него, и хочется вслед за гоголевской Анной Андреевной воскликнуть: «Какой Пассаж!». В положительном смысле этого словосочетания.

Но пора заканчивать рассказ о первом универсальном магазине Одессы. Дело в том, что писателю Льву Славину одесский Пассаж как-то напомнил «огромное пирожное с кремом, от которого в больших количествах слегка тошнит». Вот поэтому мы, поскольку нам тоже противопоказаны пирожные, спешим закончить наше повествование.

Мы также рассказывали о богатейшей истории одесского Пассажа.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Валентин Крапива
Валентин Крапива ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить