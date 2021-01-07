Дерибасовская сквозь годы: редкие виды главной улицы Одессы (фото)

Сегодня главная улица Одессы выглядит празднично и даже сказочно. Огромная елка, переливающиеся светом мега-игрушки, фотозоны, новогоднее убранство. А как она выглядела сто лет назад? А пятьдесят?..

Администратор группы «Одессика» на Facebook Виктор Корченов выложил редкие виды нашей Дерибасовской. Это словно путешествие главной улицы города сквозь века. Некоторые из этих старых фото представляют Дерибасовскую совершенно незнакомой, некоторые – поразительной. Вид на главную улицу с крыши Пассажа, какое-то непонятное «изваяние», запечатленное фотографом из давнего прошлого. А порой улица представляется пустынной – еще нет Пассажа и многого другого, к чему привык наш глаз.

Смотрим, пытаемся узнать, предполагаем год, когда было сделано фото. Путешествуем в прошлое нашей Дерибабушки…

Фото с Facebook-страницы «Одессика», фото Дерибасовской сегодня – автора