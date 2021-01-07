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Дерибасовская сквозь годы: редкие виды главной улицы Одессы (фото)

Дерибасовская сквозь годы: редкие виды главной улицы Одессы (фото)

Сегодня главная улица Одессы выглядит празднично и даже сказочно. Огромная елка, переливающиеся светом мега-игрушки, фотозоны, новогоднее убранство. А как она выглядела сто лет назад? А пятьдесят?..

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Елка на Дерибасовской, 2020 год

Такая она сегодня

Администратор группы «Одессика» на Facebook Виктор Корченов выложил редкие виды нашей Дерибасовской. Это словно путешествие главной улицы города сквозь века. Некоторые из этих старых фото представляют Дерибасовскую совершенно незнакомой, некоторые – поразительной. Вид на главную улицу с крыши Пассажа, какое-то непонятное «изваяние», запечатленное фотографом из давнего прошлого. А порой улица представляется пустынной – еще нет Пассажа и многого другого, к чему привык наш глаз.

Смотрим, пытаемся узнать, предполагаем год, когда было сделано фото. Путешествуем в прошлое нашей Дерибабушки…

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Дерибасовская. вид сверху
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Старая Дерибасовская
Дерибасовская, машина
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Дерибасовская, чучело
Дерибасовская, авто
Дерибасовская, вид с крыши Пассажа
Дерибасовская, здание
Дерибасовская, старый троллейбус
старая Одесса, Дерибасовская
Дерибасовская после войны

Фото с Facebook-страницы «Одессика», фото Дерибасовской сегодня – автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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