Кто держит Одессу: лепной декор города, его история и день сегодняшний

— Лепной декор — это та самая изюминка, которая делает типовую архитектуру индивидуальной. Вернее, это один из приемов, при помощи которого можно из общего ряда похожих зданий «вырвать» произведение искусства. Хотя зачастую и сам декор является типовым, клоном, репликой понравившейся лепки, скульптуры, — так рассказывает о декоративных архитектурных элементах города одесский архитектор, преподаватель ОГАСА, соучредитель Ассоциации архитекторов Одессы Андрей Черненко.

Мультикультура — особенность Одессы

Андрей делает акцент:

— В начале 19-го века Одесса стремительно развивалась. Ей не нужны были века для того, чтобы взрастить свою культуру. Культура города состоялась в одночасье из крутого замеса культур разных народов. Мультикультура стала особенностью Южной Пальмиры. В городе были все условия для процветания искусств. Первым из которых была архитектура. В начале строгая, ампирная и типовая, предписанная «высочайшим повелением», а дальше все более свободная и индивидуальная. Однако при всех свободах четко контролируемая законами города, как юридическими, так и культурно-моральными. Типовой ампир жилых и общественных зданий в начале века девятнадцатого к его концу был на 70% замещен эклектикой и модерном доходных домов. И, конечно, немаловажную роль в неповторимости и качестве южного стиля сыграл декор этих зданий. Своим неповторимым великолепием, красотой пластики лепнина одесских зданий в первую очередь обязана, конечно, итальянским мастерам. Благодаря им мы сегодня любуемся прекрасными скульптурами, украшающими балконы, фасады, фронтоны.

Они творили в Одессе

Как рассказывает Андрей Черненко, одно из первых упоминаний об итальянских скульпторах в Одессе можно найти в архиве в Фонде Строительного комитета от 1820 года. Из документа видно, что в 1805 году скульптор Карл Боргио обязался по контракту «сделать в католической церкви столбовые капители». Уже в первой половине позапрошлого века итальянские мастера по изготовлению памятников, каминов, парковых скульптур заняли в Одессе монопольное положение, которое сохраняли до конца столетия. Причисляя свой цех к «ремесленной аристократии», или к «художественной братии», они селились со своими «ателье» в центре города.

— Известны их многочисленные адреса на Дерибасовской, Преображенской, Софиевской и Итальянской улицах. До нас дошли фамилии — Вернетта, Менционе, Молинари, Натали, Тузири. Мастерская последнего из династии Вернетта, Сентилия Францевича находилась на французском бульваре под №40. Джустино Менциионе изготовлял по заказам статуи, бюсты, алтари, иконостасы, камины, фонтаны, целые часовни, надгробные памятники. Его мастерская располагалась на улице Болгарской, № 8. Что же касается других адресов по данной теме, то из семьи Натали, отец Вильгельм Осипович и сын Адольф содержали скульптурную мастерскую на Французском бульваре под № 5. Мастерская скульптора Марка Молинари находилась в Удельном переулке в доме №4 и напротив винных складов «Удельного ведомства» на Французском бульваре, Эрнста Боски — в Красном переулке №32, Ивана Паолини — на улице Градоначальницкой №7, мраморщика Павла Тузини — на Екатерининской № 30, — продолжает свой рассказ Андрей Черненко.

Интересна судьба одного из самых выдающихся скульпторов, творивших в нашем городе. Луиджи Иорини. Скульптор, педагог. Уроженец Ломбардии. Выпускник Миланской Академии художеств и ученик знаменитого скульптора Джорджио. Приехал в Одессу в 1869, когда ему было уже 53 года, по приглашению председателя (позже — вице-президента) Общества изящных искусств Ф.О. Моранди. Остался жить в Одессе, проживал по адресу ул. Преображенская, дом 12. Преподавал в Одесской рисовальной школе при Обществе изящных искусств. В 1899 в актовом зале Одесской рисовальной школы пышно отмечалось тридцатилетие деятельности Иорини в Одессе. На здании Одесской городской думы (здание Старой биржи на Думской площади) слева и справа от колонн в нишах установлены скульптуры Меркурия и Цереры, выполненные Иорини. В музеях Одессы хранятся и другие работы скульптора, например: бюст Ф.О. Моранди, бюст Г. Маразли.

Другой итальянец, называвший себя потомком Гарибальди, — Марк Луиджи Молинари, — был автором скульптур одного из наиболее ярких образцов архитектуры в стиле эклектики в Одессе — здания гостиницы «Бристоль». Построено в 1899 году по проекту главного городского архитектора Александра Бернардацци. И еще один шедевр Бернардацци — Новая биржа (ныне — Филар­мония). Интерьеры и экстерьер здания были оформлены скульпторами-итальянцами М.Л. Молинари и М.Д. Менционе.

Многие авторские скульптуры тут же были скопированы и растиражированы. Часто это делали сами предприимчивые авторы, часто — ремесленники. Такова, например, судьба и удивительной женской скульптуры на балконе отеля «Бристоль». Даже сегодня мы можем наблюдать еще две копии прекрасной богини.

Об изначально обреченных скульптурах

Вот еще один бриллиант в короне Одессы: Театр оперы и балета, Городской театр… Проект был выполнен венским архитектурным бюро «Фельнер Ф. и Гельмер Г.» в 1880 г.; Надзор от проектного бюро в Одессе выполняли: Фрей Р., затем Цифферер Д. (Zifferer Donat). А надзор от города: Ф. В.Гонсиоровский, А. И.Бернардацци, Ю. М. Дмитренко. Надо отметить, что архитектурное бюро «Фельнер Ф. и Гельмер Г.» предоставляло не только проекты, в его состав входили и скульпторы, и декораторы. Известны имена мастеров, которые выполняли скульптуры оперного театра от бюро: Этель Ф., Стрикциус Л., Фридль Ф. А монтажом и скульптурными работами непосредственно на строительной площадке занимались одесские скульпторы: Ф. А.Натали, М. Л.Молинари, 1884 — 1887 гг.

А теперь самое время вспомнить о судьбе скульптур Оперного театра, вернее, их части, которые, как рассказывала «Одесская жизнь», давно «покоятся» под ветрами-дождями-снегами на территории скульптурной мастерской на Молдаванке. Так вот, Андрей Черненко по этому поводу говорит:

— Эта скульптура была изначально обречена. Дело в том, что австрийские мастера совершенно не учли особенности морского климата, и, в силу этого, достаточно агрессивной окружающей среды. Они использовали в своих скульптурах обычную железную арматуру. Коррозируя стальные прутья, увеличивались в диаметре и просто разрывали статуи изнутри. В архитектуре нет мелочей. Об этом следует не забывать и современным авторам и реставраторам. Тщательное соблюдение технологий — вот залог долговечности произведений искусства.

Пассаж — здание с самым большим количеством скульптур и лепнины в городе

— В Одессе творили не только итальянцы. Ближе к концу века на творческом небосклоне засияли две звезды, представители еврейского народа. Одесский Пассаж. Это один из первых в Российской империи торговых центров. Его задумал купец Моисей Менделевич. Он хотел удивить горожан и обойти своих конкурентов, поэтому денег на строительство не пожалел. Это здание с самым большим количеством скульптур и лепнины в городе. Главные из них — фигура покровителя торговли Меркурия и две фигуры Фортуны. Автором проекта был архитектор Лев Влодек, скульптурные группы создавали Товий Фишель и Самуил Мильман. С.И.Мильман также создал скульптуры на «Большой Московской». А Товье-Герш Лейзерович Фишель был автором знаменитых Атлантов. Доходный дом Фальц-Фейна («дом с атлантами»), 1900—1901, с Л.Влодеком и С. А. Ландесманом, — отмечает Андрей Черненко.

«Лечение» «кариатиды» невозможно без «лечения» всего здания»

— Много прекрасных архитекторов и скульпторов работало над созданием удивительного декора прекрасных одесских зданий… Но после того, как декоративный элемент занял свое место на фасаде, над ним стало работать время. А непогода, отсутствие ремонта или некачественный ремонт ускоряли его старение, — подчеркивает архитектор.

Как констатирует Андрей Черненко, «сегодня, к несчастью, произведения искусства превращаются в просто камни. Опасные, тяжелые камни. Опасные для жизни человека, для жизни горожанина. Первостепенная задача реставраторов — демонтаж аварийных элементов. Необходимо помнить, что это может спасти жизнь. Под реставраторами я подразумеваю профессиональных скульпторов, технологов, строителей. Необходимо проводить тщательную исследовательскую работу — как архивную, так и полевую. Фотофиксация, фотогеометрия, обмеры, очистка и формовка, консервация, идентификация, выводы о дальнейшем применении. При этом нельзя забывать, что декоративный элемент – это украшение здания, его деталь. И «лечение» «кариатиды» невозможно без «лечения» всего здания. Нужно помнить, что есть «время разбрасывать камни, и время собирать камни». От нас сегодняшних зависит, отставим ли мы потомкам прекрасные произведения искусства или это будут всего лишь камни…».

Фото предоставлены Андреем Черненко

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