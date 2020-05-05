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Новости Одессы и Одесской области

Одесский Пассаж: богатейшая история и множество легенд

Одесский Пассаж: богатейшая история и множество легенд

Одесский Пассаж карантинит на «полную мощь». Ворота закрыты, вовнутрь не попасть… И пока он живет на самоизоляции, одесситы вспоминают и изучают его богатейшую историю, чтобы поделиться ею с нами.

Знаковый одесский «Пассаж», его история и легенды, фотографии и истории очевидцев скоро предстанут перед нами в новой книге «История и легенды одесского Пассажа».

Над книгой-альбомом работают хорошо знакомые нам авторы проекта «Старая Одесса в фотографиях». Фото, представленные в новой книге — из архива проекта «Старая Одесса в фотографиях».

1900 г.

1900 г.

— Ее цель — воссоздать историю одного из знаковых объектов города от основания до наших дней. Эта книга будет четвертым исследовательским изданием проекта — после альбомов «Дерибасовская угол Ришельевской, или Жизнь дома №10», «История парка имени Т. Г. Шевченко и пляжа “Ланжерон”» и совсем новой «Истории Одессы в памятниках и скульптурах», которая сейчас печатается, — говорит автор проекта «Старая Одесса в фото» Евгений Волокин.

Пожар в Пассаже 1901 год

Пожар в Пассаже, 1901 год

Евгений рассказывает, что в работе над изданием исследователи столкнулись с тем же, что и при подготовке предыдущих изданий: если дореволюционная часть его истории (как и Одессы вообще) описана более чем подробно, то последующий ее период изучен крайне мало.

1914 г.

1914 г.

В беседе с корреспондентом «Одесской жизни» Евгений Волокин делает акцент на том, что подача материала будет строиться, как и прежде — по известному «принципу Паниковского», который, как известно «не обязан всему верить».

— Столько всяких баек приходится слышать о Пассаже, столько невероятных «вещиц». А нам нужна только достоверная информация, желательно, подтвержденная фотографиями, — говорит Евгений.

Евгений обращается к одесситам: если сохранились любые (!) фотографии Пассажа (внешне и внутри), магазинов, расположенных на Дерибасовской и Преображенской, если вам есть что рассказать о Пассаже, присылайте свои истории и фото авторам проекта на электронный адрес oldodessa@ukr.net.

Просьба не случайна: бывает, что одно-единственное фото вдруг становится ответом на давний спор «что в Одессе было, где было и когда исчезло или появилось».

1934 г.

1934 г.

Многие люди уже откликнулись на просьбу авторов проекта.

— Их фото и воспоминания помогут нам в выполнении главной задачи – представить историю Пассажа максимально объемно, — говорит Евгений Волокин.

Планируется, что книга «История и легенды одесского Пассажа» выйдет к концу года.

1970-е годы

1970-е годы

Фото — из проекта Евгения Волокина «Старая Одесса в фото».

Фото Пассажа сегодня — автора

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