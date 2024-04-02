Новости Одессы и Одесской области

В Одессе подрядчик «обогатился» при ремонте детского сада

В Одессе подрядчик «обогатился» при ремонте детского сада

В Одессе будут судить подрядчика, который во время ремонта детского сада в Пересипском районе города разворовал более 1,3 млн гривен бюджетных средств.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Следствием установлено, что руководитель предприятия-подрядчика присвоил бюджетные средства во время капитального ремонта с внедрением энергосберегающих технологий здания детского сада по ул. Балковской.

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Подрядчик внес в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные сведения об объемах и стоимости фактически выполненных работ и подписал их.

В частности, согласно заключению экспертизы, количество замененных оконных проемов на металлопластиковые блоки в актах завышено в два раза. А покрытие из искусственной травы и работы по демонтажу и установке ограждения вообще не выполнялись.

В результате таких противоправных действий одесской громаде нанесен более 1,3 млн грн убытков.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора подрядной организации по факту служебного подлога и завладения бюджетными средствами.

Правонарушителю грозит до 12-ти лет заключения с конфискацией имущества.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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