Книга украинских авторов вошла в рейтинг лучшей детской литературы от New York Times

Американское издание New York Times составило свой ежегодный рейтинг лучшей детской литературы, рекомендованной к прочтению. В этот список попало произведение украинских писателей Тараса и Марьяны Прохаськив «Кто сделает снег».

В список американского издания книга Прохаськив вошла в англоязычном переводе Бориса Дралюка и Дженнифер Крофт издательства Elsewhere Editions.

«Впервые изданная в Украине эта милая, странная, немного философская книга, иллюстрированная мягкими каракулями, рассказывает о новорожденных кротах-близнецах, живущих в причудливо воображаемой лесной местности. Название происходит от веры кротов, когда они умрут, они поднимутся к облакам и сделают снег для оставшихся», — так описывают украинскую книгу в подборке New York Times.

Всего в список лучших детских книг, опубликованных в 2023 году в США, было включено 18 произведений.

Украинскую версию книги «Кто сделает снег» опубликовало в 2013 году Издательство Старого Льва.

В 2013 году эта книга стала победителем конкурса «Книга года ВВС» в номинации «Детская Книга года ВВС». Кроме этого, работа Прохаськив получила премию «ЛитАкцент года 2013» в номинации «Поэзия и проза для детей» и заняла первое место в рейтинге «Книга года 2013» в номинации «Детский праздник».

А в 2014-м книга «Кто сделает снег» вошла в мировой каталог The White Ravens Международной молодежной библиотеки.