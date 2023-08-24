Что легче написать: гимн, детектив или детскую книгу?

Вы точно видели фильмы по его сценариям! Родившийся в Ананьеве писатель, сценарист, поэт и музыкант Юрий Тарабанчук 22 августа отметил 55-летний юбилей.

Сценарии проживающего в Одессе Юрия Тарабанчука не залеживаются в ящике. В его творчестве — более тридцати мелодрам, детективов и сериалов.

Среди них более десятка проектов, экранизаций по мотивам книг других писателей, а также адаптаций зарубежных сериалов. Им изданы два фантастических романа: «Проект «Бессмертие» и «Господин Почтмейстер. Некролог, которого не было», для самых маленьких читателей — «Приключения львенка Лаки», а для детей школьного возраста — три книги приключенческого цикла «Разведчик Люка».

Свои первые лирические стихи и песни печатал в поэтических альманахах, издаваемых местной типографией, где Юрий Тарабанчук работал линотипистом. Им также написан гимн города Ананьев, а в соавторстве с Владимиром Третьяковым текст песни «Сборная Украины – чемпион!», которая звучала на чемпионате мира по футболу 2006 года.

Сегодня Юрий Тарабанчук позиционирует себя, прежде всего, как киносценарист.

— Юрий, расскажите, как попали в киноискусство.

— После того, как я написал фантастический роман «Проект «Бессмертия» и серию детских книг, было интересно попробовать себя в качестве сценариста. В 2006 году начал изучать литературу по кинодраматургии, затем наткнулся на объявление — кинокомпания искала сценаристов. Предложив свои идеи, они понравились. Так я написал четыре сценария к детективному сериалу «След», ну а дальше начал писать мелодраматические истории и предлагать их разным кинокомпаниям. Скажу откровенно: гимн пишется, пожалуй, месяц, а вот над книгой или сценарием нужно мудрствовать полгода, а то и год.

— Кино сразу захватило?

– Конечно. Откровенно скажу, погрузился в него всей душой. Один из моих друзей Олег Пецкович – великолепный музыкант и творческая личность – является соавтором идей нескольких фильмов. Это, прежде всего, мелодрама «Белые розы надежды», премьера которой состоялась еще в 2011 году на телеканале «Украина». В ТОП-50 самых рейтинговых программ украинского телевидения вошли фильмы «Письмо надежды» и «Подмена в мгновение ока». Некоторые из историй были написаны в соавторстве со сценаристкой Мариной Ефремовой (в титрах Марина Тарабанчук), родной сестрой Юрия, которая сейчас во Львове, преподает живопись.

— Кроме сценариев, вы являетесь автором и исполнителем песен, которые стали саундтреками ко многим вашим фильмам.

— Есть уже десять песен на собственные стихи, которые пою под гитару. Также одна песня звучит в одноименном фильме «Зимний вальс» в исполнении Дмитрия Орлова. Честно скажу, я был очень порядочным ребенком, учился хорошо, но когда в седьмом классе родители купили мне гитару — моей страстью стали поэзия и музыка.

— Юрий, над чем сейчас работаете?

— С первых дней войны занимаюсь волонтерством. Как член Церкви евангельских христиан-баптистов «Благодать» на микроавтобусе вывозил из зоны боевых действий беженцев из Николаева и Херсона. Доставлял гуманитарную помощь, медикаменты. Очень жду того времени, когда вернусь к написанию новых сценариев в нашей мирной стране.

Фильмография

«Рябины гроздья красные», «Когда на юг улетят журавли», «Паутинка бабьего лета», «А снег кружит…», «Береги ее любовь», «Письмо на стекле. Судьба», «Три поля на алмазной тропе», «Радуга в небе», «Горизонты любви», «На самой границе», «Следы в прошлое», «Письмо надежды», «Экспресс-командировка», «Увидеть океан», «По зову сердца», «Кейс», «Материнское сердце», «Кажется, надежды нет».