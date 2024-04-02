Афиша Одессы на 2-4 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Встречаем апрель. Первые его дни выдались теплыми, солнечными, цветущими… Природа каждый год доказывает нам, что жизнь продолжается. А кто мы такие, чтобы ставить под сомнения ее законы? Поэтому живем дальше, работаем, учимся, донатим на ВСУ.
Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 апреля, 13:30
Что: Кураторская экскурсия по выставке «Геннадий Гармидер. Путь мастера»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 апреля, 15:00
Что: Как смотреть фильм?
Где: America House Odesa Греческая, 1-а
Когда: 3 апреля, 17:00
Регистрация: https://forms.gle/t9XQzNkBh2spCQjk8
Что: Роль писателей в условиях войны. Разговор с авторами украинского ПЕН в Одессе
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 апреля, 19:00
Что: Джазовая академия. Лекция Елены Шевченко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 апреля, 17:00
Что: Встреча с историком Олегом Луговым
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 4 апреля, 18:00
Запись на встречу по номеру 0503923088
Что: Свободный разговор. Финальная встреча
Где: America House Odesa Греческая, 1-а
Когда: 4 апреля, 18:30