Афиша Одессы на 2-4 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Что: Украинский разговорный клуб

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 апреля, 13:30



Что: Кураторская экскурсия по выставке «Геннадий Гармидер. Путь мастера»

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 2 апреля, 15:00



Что: Как смотреть фильм?

Где: America House Odesa Греческая, 1-а

Когда: 3 апреля, 17:00

Регистрация: https://forms.gle/t9XQzNkBh2spCQjk8



Что: Роль писателей в условиях войны. Разговор с авторами украинского ПЕН в Одессе

Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского

Когда: 3 апреля, 19:00



Что: Джазовая академия. Лекция Елены Шевченко

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 4 апреля, 17:00



Что: Встреча с историком Олегом Луговым

Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев

Когда: 4 апреля, 18:00

Запись на встречу по номеру 0503923088



Что: Свободный разговор. Финальная встреча

Где: America House Odesa Греческая, 1-а

Когда: 4 апреля, 18:30

