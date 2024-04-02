Новости Одессы и Одесской области

Афиша Одессы на 2-4 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Афиша Одессы на 2-4 апреля: бесплатные выставки, концерты, спектакли

Встречаем апрель. Первые его дни выдались теплыми, солнечными, цветущими… Природа каждый год доказывает нам, что жизнь продолжается. А кто мы такие, чтобы ставить под сомнения ее законы? Поэтому живем дальше, работаем, учимся, донатим на ВСУ.

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 апреля, 13:30

Что: Кураторская экскурсия по выставке «Геннадий Гармидер. Путь мастера»
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 2 апреля, 15:00

Что: Как смотреть фильм?
Где: America House Odesa Греческая, 1-а
Когда: 3 апреля, 17:00
Регистрация: https://forms.gle/t9XQzNkBh2spCQjk8

Что: Роль писателей в условиях войны. Разговор с авторами украинского ПЕН в Одессе
Где: Троицкая, 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 3 апреля, 19:00

Что: Джазовая академия. Лекция Елены Шевченко
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 4 апреля, 17:00

Что: Встреча с историком Олегом Луговым
Где: Нежинская, 66, Музей истории евреев
Когда: 4 апреля, 18:00
Запись на встречу по номеру 0503923088

Что: Свободный разговор. Финальная встреча
Где: America House Odesa Греческая, 1-а
Когда: 4 апреля, 18:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua