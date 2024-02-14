Украинские разведчики показали символичное затопление российского «цезаря» (видео)

Подробности рассказали в Главном управлении разведки Украины.

Сообщается, что спецоперация разработана главным управлением разведки во взаимодействии со всеми составляющими Сил безопасности и обороны Украины . А успешную миссию по уничтожению вражеского корабля осуществили спецназовцы «Группы 13» ГУР МО Украины.

Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Magura V5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

«В итоге «цезарь Куников» получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Поисково-спасательная операция оккупантов успеха не имела», — отметили в ГУР.

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Реализация спецоперации стала возможной при поддержке платформы United24.

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» проекта 775 — одно из самых новых российских судов. Такие корабли предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки и выгружать их прямо на береговой плацдарм во время десантной операции.

Символично, что российский офицер Цезарь Львович Куников, чьим именем назвали корабль, был убит ровно 81 год назад — 14 февраля 1943 года.

«Цезарь Куников» — уже пятый большой десантный корабль (и четвертый проекта 775), который удалось поразить украинским военным. Ранее целями украинских военных уже стали десантные корабли «Новочеркасск» и «Минск» в декабре и сентябре 2023 года, «Оленегорский горняк» в Новороссийске в августе 2023-го, корабль «Саратов» в марте 2022-го.