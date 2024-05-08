В Одессе убили 16-летнего подростка: подробности происшествия (видео)

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным правоохранителей, когда поздно вечером 6 апреля двое подростков спешили домой до наступления комендантского часа, их окликнули молодые мужчины, сидевшие на скамейке у детской площадки. Они остановили школьников и попросили «закурить», а получив отказ двое недовольных молодых людей из компании начали с ними словесную перепалку и толкотню.

Один из подростков воспользовался слезоточивым баллончиком и сбежал, после чего позвонил по телефону в одну из частных охранных фирм с просьбой о помощи. Его другу не повезло — в ходе драки он получил удар ножом в сердце.

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«Когда избитый парень вернулся, его приятель лежал на земле в крови, а компании незнакомцев уже не было. Он вызвал «скорую». Приехали охранники, пытались оказать раненому одесситу доврачебную помощь, но, к сожалению, он умер до приезда медиков», — рассказали в полиции.

Предварительно смерть парня наступила в результате травмы сердца и острой кровопотери. Точная причина смерти будет установлена ​​по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Уже на следующее утро правоохранители установили личность напавшего и задержали его в съемной квартире в Хаджибейском районе города. Им оказался 24-летний житель Харькова.

Во время проведения следственных действий он рассказал, что выбросил нож на козырек над подъездом жилого дома недалеко от места происшествия. Правоохранители нашлиорудие преступление и вместе с другими вещественными доказательствами направили его на экспертизу.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийствепо ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Полицейские хлопочут об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное молодому человеку грозит до пятнадцати лет лишения свободы.