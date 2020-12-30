В день Нового, 1853-го, года погода в Одессе стояла тихая, ясная, напоминавшая городским обывателям своей благодатью скорее позднюю осень, нежели зиму. Сей новогодний сюрприз природы имел для города и дурную сторону.

Из-за оттепели подвоз хлеба из сел в порты был затруднен

Сообщения Одессы с прочей империей претерпевали немалые тяготы, ведь санная дорога от Москвы на юг стояла только до Курска, далее начиналась распутица.

По причине оттепели почти прекратились подвозы хлеба из сельской глубинки в черноморские порты. Обозы чумаков буквально утопали со своими лошадьми и даже волами во хлябях степного бездорожья. Тем не менее, запасов товарного зерна на вывоз в Одессе хватало с избытком. Только на 1 января на хранении в хлебных магазинах города состояло более 1.130.000 четвертей отборной полновесной пшеницы, да еще 275.000 четвертей иных сортов зернового хлеба.(Около 400 000 тонн).

По случаю Нового года Одесский порт опустел. К первому января в Карантинной и Практической гаванях отстаивалось всего 8 судов, из коих только 3 были готовы к погрузке.

Из-за угрозы зимних штормов необычно пустынным оказался и рейд. Правда, благодаря на редкость мягкой зиме, Одесский залив был свободен ото льда, флаг над таможенным зданием не опускался ни на один день, а стало быть и заграничное, и каботажное судоходство не замирало до конца года. Вот и первого января, к вечеру, в Карантинной гавани ошвартовались сразу несколько купеческих кораблей, пришедших из Константинополя, все под британским флагом.

Всего торговых кораблей под флагами 25-ти держав прибыло, по таможенным ведомостям, из-за границы к Карантинной гавани Одессы за минувший, 1852 год – 1288. Отошло с отечественными товарами – 1292. В Практической гавани порта за год ошвартовалось 1279 каботажных и

иностранных судов, отошло – 1198. Не замирала на заграничных линиях и пароходная навигация.

Южная Пальмира стала символом благополучия государства

Не передать словами гордость всех одессанов, когда стали известны полные виды движения заграничной морской торговли, достигшей за минувший год воистину замечательных успехов. Ведь главным «нервом» всей внешней торговли, едва ль не с первых дней основания города, был во все мирные для державы времена морской хлебный экспорт. И об этом в городе знали все – от мала до велика.

Именно эта, как говаривали в деловом мире, “отпускная за море торговля” зерном и позволила Одессе не жалко прозябать на южных задворках Российской империи Богом и людьми забытым захолустьем, а в считанные годы преобразиться в символ благополучия для всего государства – Южную Пальмиру.

Разумеется, своим процветанием Одесса и ее деловой мир были прежде всего обязаны хлебородным нивам украинских степей. Действительно, в 1852 году по щедрости природы и благодаря неустанным трудам земледельцев в причерноморских степях уродилось столько хлеба, что в летнюю страду даже старожилы не могли припомнить столь великого изобилия полей! К осени труды хлеборобов, даже при всех превратностях погоды, были сполна вознаграждены жатвою отменного урожая, а хлебные магазины в Одессе и в других черноморских портах стали ломиться от обилия пшеницы.

Благодаря труду земледельцев высшее общество жило в роскоши

Последний вечер уходящего года в высшем обществе Одессы был вечером хлопот и суеты, взаимных поздравлений и пожеланий, радости, а для кого и обманутых ожиданий. Как всегда, он запомнился роскошным балом в Одесском клубе, к концу которого были выпиты сотни бутылок шампанского, а ведь иная из них стоила урожая пшеницы с доброй десятины черноземной пашни, стада коров или отары тонкорунных овец. То был заветный вечер, когда все одесские девицы – от кротких воспитанниц Благородного института, женских пансионов мадам Лорович и госпожи Васильевой, отроковиц из обывательских семейств до бойких молодиц из окрестных сел и хуторов – с трепетом гадали по заветам бабушек при свечах на тусклом зеркале на “суженого-ряженого”.

Впрочем, мистически настроенные дамы из высшего общества, прорицая будущее, более полагались, собравшись в салонах, на «Восточный планетный оракул», которым бойко торговал в магазине на Ришельевской книгопродавец Сорон. Еще более доморощенные астрологи веровали в гадательные картинки знаменитой предсказательницы, мадемуазель Ленорман, что предлагались в футляре, да еще «с сюрпризом», на Дерибасовской в книжном магазине М. М. Григорьева.

За городом приметливые хозяева выставляли у порога на ночь по снопу каждого хлеба, свято веруя, что то жито уродит щедрее, на каком окажется более инея. Но поутру на колосьях вместо инея оседали тяжелые капли росы, и сельчанам оставалось разве что взывать к милости Творца всего сущего.

Трудно не согласиться с современником Воронцовской Одессы, – будучи человеком не только светским, но и совестливым, он обронил в ту новогоднюю ночь такую фразу: «Эти драгоценные камни, эти шелковые материи, эти воздушные кружева, это золото, блеск, тепло среди холода, улыбка одобрения, привет любви, торжество успеха, поклон туго набитому кошельку – разве все это вполне, или большей частью, не обязано своим существованием труду земледельца, извлекающему единственное прочное богатство, частное и народное, из недр земных?..»

Торговые круги были обеспокоены будущим деловой Одессы

Кто в кругу завсегдатаев купеческого казино не задавался в новогоднюю ночь прозаическим вопросом, что ждет, по воле Промысла Божия, деловую Одессу в обозримом будущем? Однако, как говорится, «на Бога надейся, да сам не плошай». Потому, как всегда, известные надежды в биржевых кругах Южной Пальмиры возлагали все же на последние вести из Англии. Ведь так уж повелось в те времена, что тамошний хлебный рынок был первым, который повлиял на весь Старый и Новый свет. Именно в Лондоне тогда намечались основные направления мировой экономической политики и складывались цены согласно спросу и предложению на все виды зерновых хлебов. Понятно, что от «погоды» на Лондонской бирже зависело движение хлебо-экспортной торговли и в континентальных странах Европы, и особенно в Степовой Украине.

Торговые круги Одессы ободряло, что значительные заказы на большие партии зерна, поступившие из-за границы во все Черноморские и Азовские порты, заметно подняли стоимость на лучшие сорта пшеницы, такие как озимая, гирка, арнаутка и сандомирка. Поэтому Новый, 1853-й, год в Одессе встретили нарочито торжественно и с веской уверенностью в будущем. Из писем, доставленных одесскими пакетботами, стоявшими на Константинопольской пароходной линии, выходило, что к весне на Западе Европы, по всем прогнозам, следовало ожидать скорее дальнейшего повышения, нежели падения закупочных цен на зерно из Новороссии. Поэтому на Одесской хлебной бирже были вполне уверены – после Рождественских праздников тут же наступит пора для новых сделок с западными негоциантами (Рождество в странах Западной и Центральной Европы тогда справляли на 12 дней ранее по новому – григорианскому, а не юлианскому, как в России, календарю).

Затянувшаяся оттепель поставила под сомнение будущий урожай

Однако, желаемое от сущего нередко разделяет пропасть. Вспоминая небывалое оживление торговли в Одесском порту в ушедшем году, всем в городе – от воротил биржи, до мелочных факторов, от работников при хлебных магазинах до биндюжников порта и забулдыг Карантинной балки – мечталось: «Благословил бы вновь Господь наш край щедрым урожаем, а за нами дело не станет!». Однако новогодняя погода, столь располагающая не по сезону к вечерним променадам публики на Приморском бульваре, для земледельца была не в помощь.

В степи, за городом, совсем по-весеннему чернели под лучами солнца парящие поля, не укрытые от морозов снежной пеленою, а потому зазря теряющие драгоценную для будущего сева зимнюю влагу. Господ негоциантов донельзя озадачил уже первый – новогодний выпуск «Одесского вестника». Из газетной передовицы выходило, что аграрии из Общества сельского хозяйства Южной России немало озабочены затянувшейся оттепелью, и даже ставят под сомнение благоприятные виды на будущий урожай. При всем благодушии в деловых кругах по случаю прибылей удачно прожитого года, в начале января в Одессе с нарастающей тревогой ожидали приближения крещенских морозов и грядущей весны. Жизнь одесского порта тем временем шла своим чередом…

Читайте также: Как празднуют Новый год и Рождество в национальных общинах Одессы?

Как казаки Рождество и Новый год отмечали