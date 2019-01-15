﻿ Весь отопительный сезон может пройти для одесситов по старым тарифам - Одесская Жизнь

Из-за бюрократических проволочек в ближайшие два месяца тарифы на отопление в Одессе, скорее всего, останутся прежними.

Новые тарифы на тепло могут вступить в силу аж в апреле, когда отопительный сезон уже закончится. Как сообщил Таймер со ссылкой на пресс-службу Одесского горсовета, сейчас все документы, необходимые для установления новых тарифов, согласовываются в различных инстанциях. На все согласования может уйти около двух месяцев.

Напомним, согласно материалам, опубликованным на сайте Нацкомисии, в новых платежках 1 Гкал для населения будет стоить 1370,68 грн с НДС.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что тарифы на тепло не повысят до февраля.

Фото: ТСН.