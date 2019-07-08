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Новости Одессы и Одесской области

Книгомания. Как подтянуть иностранный язык с помощью художественной литературы

Книгомания. Как подтянуть иностранный язык с помощью художественной литературы

Лето. Каникулы в разгаре. Дети отдыхают от занятий, но родители не дают им расслабиться по полной – ведь лето отличное время, чтобы подтянуть иностранный язык, и, возможно, начать учить еще один. Книги – отличный способ сделать так, чтобы процесс обучения языку не был скучным и утомительным. И если родители уделят этому процессу внимание, или даже присоединятся, то ребенок будет учиться не только с интересом, но и материал усваивается гораздо лучше. Итак, давайте посмотрим, какие книги на иностранных языках могут предложить нашим читателям Дарина Гармидер и Книгарня кав ‘ ярня.

Юный Роланд (на английском языке) 

Эта книга много раз издавалась на украинском языке и вот, издатели решили выпустить ее на языке оригинала. В книге собраны сказки об английских рыцарях, прекрасных дамах, волшебниках и драконах. На страницах множество хороших иллюстраций, и даже если ваш ребенок изначально не захочет ее читать, то рассматривая рисунки, увлечется ими и начнет читать пояснения, которые написаны уже по-английски.

Поль Верлен. Романсы без слов (на французском языке) 

Эта прекрасная книга предназначена для юных читателей, но и может заинтересовать родителей или бабушек-дедушек, которые также захотят обновить свои знания, а, вероятно, и показать пример младшим. Это книга-билингва, т.е. стихотворения на языке оригинала дублируются переводом на украинский. Атмосферу дополняют иллюстрации работ французских импрессионистов.

Педро Кальдерон. Жизнь – это сон (на испанском языке)

Пьеса – классика испанской литературы, которая увидела свет в 1635 году. Этот драматург написал более 200 произведений, и в Испании его называют не иначе, как “Испанский Шекспир”. И такое прозвище ему дали не зря – действие его пьес отображают жизнь и интриги не только королевского испанского двора, но и повествует о войнах, победах и поражениях королевской армии. Кстати, пьеса “Жизнь – это сон” изучается в школьной программе. Книга издана двумя языками – на испанском и украинском.

Мацуо Басе. Поэзия (на японском языке) 

Книга хокку издана на японском и украинском языках. Поэтому вы все равно сможете насладиться великолепными, тонкими образцами классического японского искусства. Хокку сопровождают гравюры известных японских художников. Книга очень красивая и станет отличным подарком для тех, кто не только практикуется в чтении на японском, но и постигает искусство каллиграфии.

Тарас Шевченко. Кобзар (на идиш) 

Перевод классика украинской литературы был осуществлен в 20-30 годах прошлого века еврейским писателем  Давидом Товштейном. И интересна книга тем, что идиш – это тот язык, который практически исчез и сохранился только в старинных книгах, а носителей этого древнего языка практически не осталось. Поэтому стихи Шевченко тут также дублируются и украинским переводом.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко
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