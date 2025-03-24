Яким буває цукор?

— Цукор – це джерело так званої швидкої енергії. Глюкоза є основним паливом для мозку та м’язів, і саме вона забезпечує нам працездатність, концентрацію уваги та гарний настрій.

Однак є велика різниця між природним і доданим цукром. Природний цукор міститься у фруктах, овочах, молочних продуктах та меді. Він засвоюється повільніше, не спричиняє різких стрибків рівня глюкози в крові та забезпечує організм корисними речовинами.

Доданий цукор потрапляє до нашого організму разом з солодощами, випічкою, газованими напоями і готовими продуктами. Саме його надмірне вживання може бути небезпечним і призвести до низки проблем. Також раджу уважно читати етикетки в магазині – багато продуктів містять прихований цукор, навіть якщо здаються несолодкими – зокрема, це кетчупи, соуси, йогурти.

Чим небезпечне надмірне споживання?

Нутриціолог-дієтолог Наталя Сива

Хоча цукор не є ворогом організму, його надмірне споживання, особливо у зрілому або похилому віці, коли обмін речовин сповільнюється, може призвести до серйозних проблем, а саме:

зайвої ваги й ожиріння (швидкі вуглеводи легко засвоюються, а їх надлишок відкладається у вигляді жиру);

підвищеного ризику розвитку серцево-судинних захворювань;

виникнення карієсу;

негараздів зі шкірою (надлишкове вживання солодкого прискорює процеси старіння шкіри через глікацію (пошкодження колагену);

слабкості та втоми (різкий підйом глюкози у крові змінюється таким самим різким спадом, що викликає дефіцит енергії, сонливість і непереборне бажання знову з’їсти щось солодке).

Що робити?

Як вже згадувалося, важливо розрізняти природні цукри (у фруктах, молочних продуктах) і додані (випічка, солодкі напої). Природні цукри надходять разом із клітковиною, вітамінами та мінералами і приносять певну користь, а от додані зазвичай є порожніми калоріями.

Щоб уникнути стрибків глюкози й відкладення зайвого жиру, цукор найкраще вживати:

вранці – в цей час організм активніше витрачає енергію, тому невелика кількість солодкого у першій половині дня засвоїться краще;

до або після фізичних навантажень – цукор допоможе швидко відновити запаси енергії;

у складі збалансованого прийому їжі – споживання солодкого разом із білками, жирами та клітковиною зменшує різкі скачки глюкози.

В цілому, щоб навчитися жити без страху перед цукром, не забороняйте собі солодке повністю, бо суворі обмеження часто призводять до зривів, але контролюйте кількість і обирайте якість – надавайте перевагу фруктам, меду, чорному шоколаду. Крім того, візьміть за звичку поєднувати невелику кількість цукру з корисними продуктами – так він буде засвоюватися рівномірно і стане гармонійною частиною здорового харчування.

Три міфи про цукор

Це біла смерть

Насправді глюкоза є необхідною для життєдіяльності. Організм навіть здатен виробляти її самостійно з білків і жирів, якщо надходження з їжею недостатнє. Проблеми виникають лише тоді, коли цукру вживається занадто багато.

Солодке викликає залежність

В цьому твердженні є частка правди. Вживання солодкого активує зону задоволення у мозку, подібно до інших приємних речей (наприклад, спілкування чи прослуховування музики). Але справжньої фізичної залежності, як у випадку з наркотиками, цукор не викликає.

Головна причина діабету

Діабет 1-го типу виникає через аутоімунні процеси, а діабет 2-го типу розвивається через малорухливий спосіб життя, зайву вагу й генетичну схильність. Надмірне вживання цукру дійсно може призвести до інсулінорезистентності (порушення чутливості до інсуліну), але все ж цукор не можна назвати основною чи єдиною причиною розвитку діабету.

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