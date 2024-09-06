Рисові бургери, хот доги та шаурма: чим здивують японські страви в Одесі

Так сталося, що саме зараз всі ці три обставини співпали і я вирішила замовити страви до додому. Вибір пав на кафе Lazy-Crazy де готують страви японської кухні. Їхні заклади є на Фонтані, в центрі та на Таїрова. Навесні ще одна точка відкрилася в столиці Молдови – Кишиневі.

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Еволюція суші в Одесі

Перший ресторан, який став в Одесі готувати страви японської кухні відкрився в 1999 році (ми обовʼязково сходимо з вами і туди). За цей час одесити не просто звикли, а й дуже полюбили роли. З екзотичної страви, за ці роки вони стали повсякденною їжею. Їх тепер можна замовити не лише в кафе, а й купити всюди, від супермаркету до пляжу. Заклади змагаються за клієнтів, придумують нові смаки, акції та спеціальні пропозиції. Водночас перерахувати по-справжньому якісні роли можна на пальцях рук.

Кафе Lazy-Crazy почало працювати приблизно чотири роки тому. Як написав на своїй сторінці засновник та шеф мережі Ігор Кім, ідея власного закладу прийшла коли він працював кухарем в ресторані. Одного разу, шеф попросив приготувати йому швидкий перекус, але не роли. Тоді Ігор просто поскладав інгредієнти в тарілку, додав соусу та віддав колезі. Після цього, він ще років десять виношував ідею, набирався досвіду та збирав гроші. І саме такі «ліниві суші» в коробочці стали родзинкою закладу, який він все ж таки відкрив згодом. Подивімось, що ще цікавого є в меню.

А що в меню?

Дізнатися повне меню і актуальні ціни закладу можна лише скачавши додаток.

Ми бачимо доволі широкий вибір південно-азійських страв: японської, корейської, китайської кухонь, а також цікавинки як то: суші буріто, суші бургер, суші хот дог та навіть суші-шаурму!

Роли звичайні від 110 грн (200 — 380 гр)

Роли гарячі від 180 грн (200 — 290 гр)

Макі від 100 грн (120 гр)

Vip роли від 430 грн (230 — 590 гр)

Роли без рису 350 — 780 грн

Суші буріто — від 235 грн (350 — 450 гр)

Ліниві суші з рисом — 260 — 420 грн

Ліниві суші з чорним диким рисом 300 — 480 грн

Суп том-ям — від 300 грн

Суп рамен — 280 грн

Суп місо — 160 — 350 грн

Смажені креветки — 280 — 460 грн

Фарширований авокадо — 270— 350 грн

Онігірі* 140 — 300 грн

Шашлички якіторі з тигрових креветок — 500 грн

Пресовані суші 230 — 350 грн

Бао-бургер з індичкою по-пекінськи — 260 грн

Азійський пряник — 50-60 грн

Моті — 80 грн

Є ще бізнес ланчі та традиційні снеки і напої.

Як бачите, меню велике. Крім того, майже кожну страву можна замовити в різноманітних варіантах, тому і ціна на одну й ту саму страву може відрізнятися вдвічі.

Тонкощі пакування

Я замовила: Суші бургер з тунцем (360 грн), Суші хот дог з лососем і вугрем (370 грн), Суші шаурму з японським омлетом (170 грн). За хвилину після замовлення мені передзвонили та попередили, що час очікування буде становити близько півтори години, але по факту привезли швидше – рівно за годину.

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Всі страви були доставлені в паперових пакетах, соуси – в пластикових баночках. Також були покладені велика пачка серветок та одноразові рукавички. В якості компліменту – два печива з передбаченнями. Кожна страва запакована окремо та мала контрольну стрічку.

Хрумко та соковито

Я ніколи раніше не куштувала суші-бургери, хот доги та шаурму. Тож розпочала з шаурми. Порція, порівняно з класичною шаурмою – маленька, але її вага – 300 грамів. Вона вже була розрізана навпіл. Начинка складалася з рису, огірка, японського омлету*, салату, зеленої цибулі, латука, соусу з імбиром та васабі. Все це загорнуто в норі. Виходить така собі «ковбаска», схожа на рол, але майже вдвічі ширша. Шаурма подається холодною. У страви виявився дуже свіжий смак завдяки великій кількості овочів та імбиру, які приємно хрумтять завдяки надзвичайно тонкої нарізки. Японський омлет, який чимось схожий на тоненький млинець, додає соковитості та мʼякості.

Суші — бургер (280 грамів). Вперше ця страва була презентована в 1987 році в японській мережі швидкого харчування і завоювала популярність в Азії та Австралії. Потім своє друге народження він отримав у 2016 році, після того, як фото рисо-бургера розмістив в інстаграмі популярний австралійський блогер. Зараз в Азії суші-бургери з успіхом конкурують з традиційними. Велика кількість омега-3 жирних кислот, яка міститься в морепродуктах, експерименти з диким рисом, який містить набагато більше клітковини, відсутність теплової обробки задовольняють попит людей на здорове харчування.

Одеський суші-бургер готують в кількох закладах, але поки він існує в одному варіанті. Виглядає це так: на шар білого рису для суші з масато*, накладені шарами риба або морепродукти, овочі, соус. На все це накладається ще один шар рису, формується своєрідна «булочка», яка загортається в норі, обвалюється в сухариках панко* та обсмажується у фритюрі. В результаті отримуєте середнього розміру смажений «колобок», який при подачі розрізають навпіл. Бургер виходить надзвичайно хрустким та соковитим. Мені дуже сподобалися ці поєднання. А додавання різних соусів робить страву надзвичайно варіативною.

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Суші хот дог відносно нещодавно зʼявивився в меню українських суші кафе. Це своєрідна «булочка» з рису, яку обгорнули в норі, обваляли в сухариках панко та обсмажили в олії. Після цього, булочку розрізали вздовж та наповнили начинкою. В меню Lasy Сrazy є пʼять варіантів начинки: лосось, лосось — вугор, лосось — гребенці, креветочний по корн, тунець. Я обрала лосось — вугор. Ці складові замішані з огірком, авокадо та кораловим грибом*. Ця маса накладається на шар сиру філадельфія. До страви додається соус з японського майонезу та унагі. Страва виходить надзвичайно насиченою та ситною, важить він 320 грамів і також вже любʼязно поділений на дві порції. До речі, привозять хот дог теплим, в спеціальному судочку із фольги.

Загальні враження

Доставка сподобалася своєю швидкістю, але зауважу, що повне меню з цінами знаходиться лише в додатку. Безумовно зручною є можливість розрахуватися як готівкою, так і карткою курʼєру, або оплатити замовлення в інтернеті.

Смак страв, розмір порцій та якість виконання теж сподобалися. До речі, якщо у вас є алергії на певні продукти, то під час вибору у вас є можливість прочитати інформацію про алергени, які містять складові. В азіатській кухні їх, на жаль багато – соя, яйця, ракообразні, кунжут, гірчиця. Зручною опцією є можливість відмовитись від деяких інгредієнтів страви або знизити гострість — для цього на етапі замовлення потрібно поставити позначки.

Ці страви вам сподобаються, якщо ви і раніше любили страви японської кухні, а нові образи та характери внесуть різноманіття в ваше меню. Також вам сподобається, якщо ви полюбляєте поєднання солодко – гостро смаків в одній страві, а також хрусткі скоринки. До речі, рекомендую запивати страви теплим зеленим чаєм.

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Замовляючи страви, майте на увазі, що порції великі і розрізані на дві частини. Не рекомендую замовляти велику кількість їжі відразу, а потім залишати «на завтра» – в холодильнику їжа втрачає свої властивості (скоринка стає вологою і знижується хрусткість, рис обвітрюється і стає твердим, норі напитують вологу та стають схожими на ганчірки).

А що далі?

Десь в першій половині деʼяностих, в Канаді придумали суші-піцу. Вікіпедія стверджує, що її автором став шеф рибного ресторану в Торонто Каору Осадо, імігрант з Японії. Саме в Торонто ця піца і набула своєї популярності Цікаво і те, що суші-піцу віднесли до канадської кухні.

Шкода, але до одеських закладів ця новинка ще не дісталася. Ну що ж, чекаємо.

Словничок