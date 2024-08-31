В Одеській області запроваджують нове харчування школярів: корисно, але не завжди смачно?

Моя знайома — лікарка-гастроентеролог, коли ми проходили повз повний відвідувачів McDonalds, впевнено сказала: «Поки це працює, в мене роботи буде дуже багато».

Це дуже чітко окреслює проблему: багато людей залишаються у полоні хибних харчових звичок, а діти наслідують звички дорослих. Аби навести приклад здорового шкільного харчування, було презентовано перспективні інфраструктурні проекти з будівництва фабрик-кухонь у Запорізькій, Одеській та Львівській областях. Щоб більше дізнатись про проект, який реалізується на Одещині, ми звернулись до директора департаменту освіти і науки ОДА Олександра Лончака.

А кухарі хто?

— Олександре Анатолійовичу, глобальна перебудова підходів до організації шкільного харчування неможлива без підготовки кадрів. Як із цим справа?

— А ми з цього і почали. Наша область ще у 2023 році потрапила у трійку областей, які почали реалізовувати пілотний проект School Chef’s Training Hubs Development з вдосконалення харчування школярів, ініційований Оленою Зеленською. Вже у червні 2023 року на базі ДНЗ «Одеський центр професійно-технічної освіти» було відкрито перший кулінарний хаб, оснащений сучасним обладнанням, та навчено 20 майстрів. Вчили їх готувати страви з оновленого шкільного меню, розробленого Євгеном Клопотенком та командою професійних технологів. Згідно з нещодавно проведеним в області анонімним анкетуванням, понад 85% батьків відзначають покращення якості харчування у шкільних їдальнях.

— Чи буде достатньо одного кулінарного хабу на велику Одеську область?

— За ініціативою начальника Одеської ОВА було прийнято рішення створити додатково ще два кулінарні хаби — на півночі та півдні області. У результаті 813 кваліфікованих працівників харчоблоків шкіл пройшли перепідготовку та підвищили свою кваліфікацію.

Старі харчоблоки модернізують

— Але крім навчання людей, їм ще потрібно створити сучасні умови праці?

— На сьогодні повністю завершено ремонтні роботи у харчоблоках закладів загальної середньої освіти Білгород-Дністровської міської, Авангардівської та Окнянської селищних, Визирської сільської територіальних громад, що дозволило нам впровадити нові технологічні моделі харчування — проекти «Опорна кухня» та «Базова кухня».

— Де саме з’явиться перша фабрика-кухня в нашому регіоні?

— Планується будівництво фабрики-кухні на території міста Ізмаїл. Підприємство зможе забезпечити якісним харчуванням школи та дитячі садки Ізмаїла та Саф’янівської громади, а в перспективі — долучити до програми навіть заклади освіти Ренійської громади. Подібний підхід дозволяє централізувати виробництво, забезпечити однакову якість страв та заощадити ресурси. Роботи зі створення фабрики-кухні мають розпочатися з наступного року.

Не всім подобається

Ще в 2022 році, колі вводили нове меню від Клопотенка, я завітала до одеського ліцею №7. Спілкування з вчителями підтвердило: багато батьків не задоволені змінами і вважають, що діти залишаються голодними. Зараз поспілкувалася з сусідкою Мариною, найстарший син якої, Антон, першого вересня вперше піде до школи.

— Я що, повинна готувати Антону окремо від усієї родини? — обурилась Марина. — Нас у сім’ї шестеро. То немає світла, то повітряна тривога. Антон полюбляє м’ясо, картоплю, а салати — не дуже. Він за новими правилами не харчуватиметься.

Дізнавшись від мене, що брати із собою їжу до школи дитина не зможе, бо це заборонено, замислилась. А потім видала:

— Школа поряд, на великій перерві встигне прибігти і поїсти.

Довідка “Одеського Життя”

Євген Клопотенко, відомий український шеф-кухар та громадський діяч, розробив нове шкільне меню для українських закладів освіти. Його ініціатива має на меті покращити якість харчування дітей та зробити його більш корисним і збалансованим. Основні принципи нового меню включають:

1. Різноманітність. Меню пропонує широкий вибір страв, які не лише відповідають сучасним стандартам здорового харчування, а й мають привабливий смак та презентацію.

2. Менше цукру та солі. В раціоні школярів знижено вміст солі та цукру, що відповідає рекомендаціям щодо здорового харчування.

3. Більше овочів та фруктів. В меню збільшено кількість овочів та фруктів, що забезпечує організм дітей необхідними вітамінами та мінералами.

4. Білкові продукти. В меню включено достатню кількість білкових продуктів, зокрема м’яса, риби, бобових та яєць, щоб забезпечити дітям необхідний рівень енергії та розвитку.

5. Сезонність продуктів. Для страв використовуються сезонні продукти, що сприяє не лише здоровому харчуванню, а й зменшенню витрат на продукти.

6. Зручність приготування. Рецепти розроблені таким чином, щоб їх легко могли приготувати шкільні кухарі з урахуванням наявних ресурсів.

Клопотенко наголошує, що нове меню не лише корисне для дітей, але й враховує українські традиції та смакові уподобання, що робить його популярним серед школярів.

Приклади страв нового шкільного меню