У цьому відео Олександр Отдєльнов розповідає:

Що спільного між «Францією» та першим кінопоказом в Одесі?

У який одеський кінотеатр стояли у черзі по дев’ять годин?

Який кінотеатр кликав закоханих у останні ряди?

Як одесити жартували про Брюса Вілліса та «Титаніка»?

Де в Одесі з’явився перший багатозальний кінотеатр і коли?

Яким чином одеські хлопчики потрапляли у кіно безкоштовно?

Як у 80-х в Одесі намагалися показувати 3D та що з цього вийшло?

Як перший в Україні мультиплекс в Одесі випередив свій час?

Золота доба одеських кінотеатрів

Початок XX століття ознаменувався справжнім бумом кінотеатрів в Одесі. Один за одним відкривалися «Гігант», «Вагон», «УточКіно», «Ілюзіон», «Арс» та багато інших. Після революції більшовики швидко усвідомили силу впливу кіно на населення, що призвело до активного розвитку Одеської кіностудії, яка створювала фільми для всієї країни.

Справжній розквіт одеських кінотеатрів припав на повоєнні роки. За радянських часів в Одесі функціонувало понад тридцять стаціонарних і кілька літніх кінотеатрів. У кожного одесита був свій улюблений кінотеатр, куди ходили «як у гості до родичів». Проте були й центральні, куди приїжджали глядачі навіть із найвіддаленіших районів міста.

Кінотеатр «Родина», розташований у серці Молдаванки, після відновлення у 60-х роках став справжнім палацом кіно. Його великий зал вміщував понад 700 глядачів, а величезний екран змінював розміри завдяки спеціальним рамкам — кашетам. На популярні стрічки «Вій», «Фантомас», «Пірати XX століття» люди стояли в черзі по шість і навіть дев’ять годин!

Хочете дізнатися, як місцеві хлопчаки, серед яких був і автор, пробиралися в кіно без квитків? Про це та багато іншого ви дізнаєтеся у повному відео!

Кінотеатри-близнюки та перший мультиплекс

Дивовижно, але перший в Україні мультиплекс з’явився саме в Одесі — задовго до того, як вигадали цей термін. Кінотеатр «Одеса», відкритий у 1953 році, мав цілих шість залів! Хоча вони не були такими зручними, як в інших кінотеатрах, глядачі отримали можливість обирати кіно на свій смак.

А чи знаєте ви історію кінотеатрів-близнюків? Наприкінці 60-х — на початку 70-х років за типовим радянським проєктом було збудовано два ідентичні кінотеатри — «Зоряний» на Котовського та «Москва» на Черемушках. Їхнє відкриття стало справжньою культурною подією для молодих спальних районів.

Яка доля спіткала ці кінотеатри сьогодні? Повна розповідь чекає на вас у відео!

Сучасна епоха та відродження кіномистецтва

Після розпаду Радянського Союзу кінотеатри, як і вся кіноіндустрія, переживали не найкращі часи. Однак наприкінці 90-х нові власники почали вдихати в них нове життя. Модернізовані кінотеатри «Зоряний», «Золотий дюк», «УточКіно» дозволили одеситам оцінити переваги сучасного кіно на великому екрані.

Саме в оновленій «Родині» одесити вперше побачили такі кінохіти як «Гладіатор», «Куди приводять мрії» та «Титанік». До речі, чи знаєте ви, чому на головну роль у «Титаніку» обрали Ді Капріо, а не Брюса Вілліса? Тому що якби обрали Вілліса, він би всіх врятував! Цей та інші одеські кіноанекдоти чекають на вас у повному випуску.

А 15 років тому до Одеси прийшло справжнє свято кіно — відбувся перший Одеський міжнародний кінофестиваль, який став однією з головних кіноподій України. Зазвичай для проведення головних заходів фестивалю гостинно відчиняє свої двері Одеський театр опери та балету. І одесити вірять, що після війни головною подією липня в їхньому місті знову буде свято кіно.

Щоб дізнатися більше про історію інших кінотеатрів, про їхній розквіт і занепад, про курйозні випадки та міські легенди, пов’язані з ними, — обов’язково подивіться повне відео! Ви дізнаєтеся безліч захопливих фактів: де в Одесі знаходяться кінотеатри-близнюки, коли в місті відкрили перший багатозальний кінотеатр, для чого потрібні кашети, та багато іншого. Поринайте в атмосферу кінематографічної Одеси разом з нами!

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