У цьому відео Олександр Отдєльнов розповідає:

Як це явище розвивалося в Одесі в різні історичні періоди?

Де найчастіше збиралися його представниці?

Які відомі одеські фігури пов’язані з цією сферою?

У якій будівлі розташувався найбільший заклад Одеси?

Як пов’язані між собою офіцерські лазні та одеські катакомби?

Чому одеська швейна фабрика тісно пов’язана з цим “бізнесом”?

Як на фасаді готелю «Брістоль» увічнили одеську кокотку?

Одеські заклади для чоловічих розваг

Протягом століть любов за гроші існувала в різних куточках світу. Одеса, як велике портове місто, не стала винятком. Тут завжди було чимало чоловіків, які охоче витрачали гроші на задоволення основного інстинкту. Перші письмові згадки про цю професію сягають ще шумерських записів, а вже у Давній Греції ця діяльність навіть обкладалася податками.

У дореволюційній Одесі ситуація досягла свого піка. Грошей у місті було багато, а після скасування кріпацтва сюди хлинув потік молодих дівчат у пошуках кращого життя.

Чітка структура та ієрархія

Заклади для жриць кохання були чітко організовані, мали свою ієрархію та навіть офіційно затверджені правила. Жінки працювали у будинках, які керувалися мадам – і лише жінками. Всі порушення каралися штрафами, а клієнти могли знайти потрібні адреси в спеціальних довідниках. Ціни також різнилися: якщо на Молдаванці послуги коштували 12 копійок, то у престижних салонах – 15 карбованців.

Ця сфера була настільки буденною для міста, що на фасаді одного з найвідоміших готелів міста зображена саме така оголена дівчина, що зі сльозами проводжає кавалера. Хочете дізнатися, ще це га готель? Дивіться повне відео!

Більшовицька революція

Більшовицька революція змінила Одесу. Торгівля занепала, гроші знецінилися, а дівчата змушені були переходити на бартер. Коли до міста увійшли війська Антанти, поруч із портом виник найбільший розважальний заклад для інтервентів. Та тривало це недовго – коли Антанта пішла, більшовики ліквідували осередок розпусти. Жінок змусили працювати на швейній фабриці, яка згодом отримала ім’я Воровського.

Що було далі? Як складалася доля тих, хто колись наповнював вулиці Одеси нічним життям? Відповіді – у нашому відео! Не пропустіть можливість дізнатися більше про приховану сторону історії міста. Дивіться повний випуск на нашому каналі!

Читайте також: