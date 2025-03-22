У новому випуску на нашому Youtube-каналі знавець Одеси Олександр Отдельнов розповів про дуже цікаві та незвичайні пам’ятники міста. Кожен з них має свою особливу історію та демонструє неповторний характер та різноманіття Одеси.

Зокрема, ви дізнаєтесь:

Чи погано в Одесі с грошима?

Де мешкає одеська бабуся?

Де в Одесі пам’ятник «Доброті та досконалості»?

Хто такий Банкірчик?

Як в Одесі пов’язані німе кіно та свіжі квіти?

Яка легенда ходить навколо одеського пам’ятника Книжнику?

Книги, бабусі та хранителі душевного тепла

У душевному місті Одесі особливу роль завжди відігравали одеські бабусі, які дарують свою любов не тільки онукам, але й усьому світу навколо. У дворі, де жив легендарний Леонід Утьосов, встановлено зворушливий пам’ятник Одеській бабусі роботи Наталії Дворницької — нагадування про те, як важливо ділитися душевним теплом, особливо у важкі часи.

Не менш вражає і пам’ятник Книжнику роботи Михайла Реви біля Одеської національної наукової бібліотеки. У стосі книг, який тримає скульптура, рівно 37 томів — фатальне число для багатьох творчих чоловіків. На верхній відкритій книзі латиною написано «Нескінченність». Співробітники бібліотеки розповідають, що якщо сфотографуватися, підтримуючи Книжника, щоб була видна верхня книга, то заповітна мрія обов’язково здійсниться. Хочете перевірити? Приходьте та побачите це самі!

А чи знаєте ви, де в Одесі знаходиться пам’ятник Добру та досконалості? Цей яскравий приклад одеської еклектики радує мешканців вже понад 20 років. Хочете дізнатися, як він виглядає та де знаходиться? Дивіться про нього у повному відео.

Викрадення Європи, Банкірчик та Віра Холодна

В центрі Одеси встановлено пам’ятник зірці німого кіно Вірі Холодній, яка померла тут від іспанки в 1919 році. Популярність цієї акторки була настільки величезною, що якщо фільми з іншими зірками йшли в кінотеатрах тиждень або десять днів, то картини з Вірою Холодною не сходили з екранів протягом трьох місяців. Щоранку невідомі шанувальники кладуть в її руку свіжу квітку.

А ви чули про одеський пам’ятник «Банкірчик»? Ця скульптура Олега Наєва в самому центрі міста присвячена видатному банкіру Озіасу Хаєсу, який понад сто років тому наповнював Одесу грошима так майстерно, що пам’ять про нього жива досі. Хочете дізнатися, де знаходиться цей пам’ятник та як виглядає — дивіться про нього у повному відео.

Не можна не згадати і про пам’ятник «Викрадення Європи» з цікавою історією. У буремні 90-ті роки, коли були проблеми з вуличним освітленням, цей пам’ятник завжди залишався освітленим. За чутками, він служив своєрідним вказівником до пансіонату «Червоні Зорі». Часи змінилися, пансіонат згорів, на його місці побудували котеджі та церкву Марії Магдалини, але пам’ятник залишається, продовжуючи зберігати в собі таємниці минулого.

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