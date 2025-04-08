Про початок зйомок біографічної драми «Одеське життя» повідомляло минулого року. Це перший художній фільм, що розповідає про життя українського режисера, який жив і працював в Одесі в 1926-1929 роках.

Наступний етап знімального процесу відбудеться у квітні-травні цього року. Про це повідомили в Одеській кіностудії.

Зйомки відбуватимуться на вулицях Одеси, локаціях Одеської кіностудії, а також у Києві.

«Це фільм-присвята Одесі 1926 року, яка була літературним, кінематографічним, мистецьким центром; присвята Одесі, що оговталася від Першої світової та Громадянської воєн; Одесі, яка повною мірою живе за законами НЕПу, зростає, розвивається, дає приклад стійкості та життєвої сили. Одеса, яка захоплена кіно, поезією, джазом, боксом…», – написали на сторінці Одеської кіностудії.

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Директор Одеської кіностудії Андрій Осипов зазначив, що кіностудія завершила попередній рік із прибутком і на сьогодні є стабільним підприємство. Тому вони не лише продовжують знімати унікальний історичний фільм про Довженка, а й працюють над новими проєктами.

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