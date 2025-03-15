У новому випуску на нашому Youtube-каналі знавець Одеси Олександр Отдельнов розповів про найцікавіші мости Одеси: від тих, що з’єднують квартали, до тих, що єднають серця.

Ви дізнаєтеся безліч цікавих історій, серед яких:

Який міст є головним спонсором одеських травматологів?

Який міст є точною копією Люксембурзького мосту та з’явився завдяки шпигунам?

Що спільного між одеським мостом та Ейфелевою вежею в Парижі?

Чи справді Тещин міст збудували, аби голові обкому було легше ходити до своєї тещі?

Чи насправді в конструкції Горбатого мосту є золота клепка?

Чому на одеський міст закоханих краще не ходити у мокру погоду?

Таємниці Тещиного мосту: від шпигунства до кохання

Почнемо з одного з найвідоміших — Тещиного мосту. Збудований у 60-х роках за проєктом архітекторки Рашелі Володимирської, він з’єднує Приморський бульвар із бульваром Військово-морських сил України. Міст швидко став улюбленцем містян і туристів, а згодом — символом кохання, прикрашеним тисячами замків закоханих.

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За однією з легенд, міст з’явився через те, що перший секретар обкому Синиця не хотів спускатися крутими сходами до своєї тещі. Але правда куди цікавіша: проєкт мосту пов’язаний зі шпигунами з КДБ!

Що це були за шпигуни і як їхня робота пов’язана з будівництвом мосту, дивіться у повному відео.

Історія та сучасність: Новіков, Іванівський і Коцебу

Не менш захопливі історії мають інші мости Одеси. Новіков міст, найстаріший кам’яний міст Одеси, збудований у XIX столітті Ільєю Новіковим, уже 185 років витримує навантаження без капітального ремонту. Він з’єднує дві частини вулиці Поштової, а його міцність викликає захоплення.

Іванівський міст, що з’єднує центр із Дальними та Ближніми млинами, колись пропускав до 100 тисяч автівок за добу, але війна внесла свої корективи.

А от міст Коцебу, створений наприкінці XIX століття, після реставрації став справжньою окрасою міста.

Цей міст часто називають «кокетливим» або молодшим братом Ейфелевої вежі. Чому так і який прямий зв’язок з Францією має цей міст ви зможете дізнатися у повному відео.

Горбатий міст

Міст збудували у 1890 році над першою в країні залізницею Одеса – Паркани та назвали «Баронівський» — на честь першого керівника Одеської залізниці.

Цей міст має кілька унікальних особливостей. Чого лише вартує його назва… Наприклад, через нього прокладені трамвайні рейки, але трамвай там ніколи не ходив! Також існує легенда, що десь в конструкції моста заховане справжнє золото.

Тож, якщо вам цікаво, навіщо тут прокладені рейки, де саме заховано золото, а також чому саме така назва, дізнавайтеся у повному відео на нашому каналі

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