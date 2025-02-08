У новому випуску на нашому Youtube-каналі Знавець Одеси Олександр Отдельнов розповів про історію Пересипського району, який в народі досі називають «Поскот» або селище Котовського.

Ви дізнаєтеся безліч цікавих історій, серед яких:

Чому селище Котовського не стало окремим містом?

Як одеські будівельники мухлювали з кількістю багатоповерхівок на селищі Котовського?

Де в Одесі є вулиця, якої насправді не існує?

Де знаходиться власне одеське «Палермо»?

Початок забудови

На початку п’ятдесятих влада виділила близько чотирьох тисяч ділянок під забудову для працівників залізниці та будівельних підприємств. Вони власним коштом, в умовах тотального дефіциту, збудували маленькі хатинки для своїх родин.

У 60-х роках почалося активне будівництво житла. Планували зробити район окремим містом, як Чорноморськ. Тут мали жити працівники заводу «Центроліт», Куліндоровського промвузла та Аджаликського порту. Провели трамвайну лінію, з’явилися перші дев’ятиповерхівки разом із типовими п’ятиповерхівками.

Одеські заводи не мали можливостей виготовляти необхідні залізобетонні конструкції, тому частину матеріалів привозили з інших міст.

Через це, для гарної картинки та звіту багатоповерхівки збудували здебільшого вздовж головних доріг, а в глибині району залишалися п’ятиповерхівки.

А чи знаєте ви, що саме на Котовського можна знайти вулицю, якої насправді немає? Що це за вулиця така та де вона знаходиться, дивіться у повному відео на нашому каналі!

Зміни у планах та розвиток району

У 70-х роках одеська влада відмовилася від ідеї зробити селище Котовського окремим містом. Одеса як раз отримала статус мільйонника, і якби від’єднала селище, втратила б цей статус та першочергове фінансування.

Попри активну забудову, соціальна інфраструктура та доброустрій району залишалися на другому плані. У 80-х роках, коли населення селища Котовського сягало 200 тисяч, з розважальних закладів тут були лише кінотеатр «Зоряний», кафе-дискотека «Вітрильник» та «Кафе-морозиво».

Легенди та міські міфи

Окрему сторінку в історії району займає так зване «Палермо». У 90-х роках село Корсунці поруч з селищем Котовського стало осередком наркоторгівлі. Назва «Палермо» прижилася завдяки популярному тоді серіалу «Спрут». У середині 90-х ситуацію вдалося взяти під контроль, і район поступово позбувся сумнівної репутації.

Ще одна особливість Котовського – стихійний ринок «Доріжка» на вулиці Владислава Бувалкіна. Попри спроби влади ліквідувати його, стихійна торгівля тут процвітає вже понад 30 років.

А ще на Котовського є декілька справжніх «Полів Чудес». Саме тут — ось ви все ще в Одесі, а за два десятки метрів перейшли дорогу — і вже поза містом. Як це можливо, дивіться у повному відео на нашому каналі!

Сучасний вигляд району

Сьогодні центр селища Котовського розташований на Кримському бульварі, де зосереджені лікарні, адміністративні установи, торгові центри та кафе. Місцеві жартують, що це «Приморський бульвар на стероїдах». Проте відсутність повноцінного парку для району з населенням, як у Вінниці чи Полтаві, залишається великою проблемою.

Всі ці та ще багато інших цікавих історій дивіться у повному відео на нашому каналі!

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