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Журналист Майкл Боцюркив, проживающий в Одессе, призвал Канаду выслать российских дипломатов и усилить поддержку Украины.

Он подчеркнул, что Канада остается единственной страной G7, которая после начала полномасштабной войны не выслала дипломатов РФ.

Журналист призвал канадское правительство поддержать независимые украинские медиа, понесшие значительные потери из-за войны.

Призвал Канаду выслать российских дипломатов и помочь СМИ

Канадский журналист украинского происхождения Майкл Боцюркив, живущий в Одессе, обратился к правительству и политикам Канады с призывом выслать российских дипломатов и усилить поддержку Украины.

Журналист подчеркнул, что с начала полномасштабного вторжения все остальные страны G7 уже выслали российских дипломатов, в то время как Канада до сих пор не сделала такого шага. Кроме этого, он раскритиковал опасения канадских властей по поводу возможного зеркального решения Москвы.

По словам Боцюркива, Россия ведет против Канады гибридную войну, в том числе путем вмешательства в избирательные процессы, поэтому, по его мнению, дипломатическое присутствие РФ должно быть пересмотрено. Журналист отметил, что даже в случае отправки канадских дипломатов из России Оттава может воспользоваться поддержкой партнерских государств для выполнения необходимых функций.

Отдельное внимание журналист, который сейчас проживает в Одессе, уделил ситуации с украинскими медиа. Он призвал канадское правительство помочь восстановить независимые средства массовой информации, понесшие значительные потери из-за войны. По его словам, военное положение заставило большинство телеканалов работать в рамках совместного телемарафона United News, а запрет рекламы, ограниченное финансирование и нехватка кадров из-за мобилизации, гибели и выезда журналистов существенно усложнили работу независимых СМИ.

Правда вопрос телемарафона остается предметом дискуссий. Еще в 2024 году международная организация «Репортеры без границ» призвала украинские власти отказаться от формата «Единые новости», считая, что он может негативно влиять на медиаплюрализм. Несмотря на это, правительство Украины продолжило финансирование телемарафона в 2025 и 2026 годах.

Напомним, коллектив «Одесской жизни» ко Дню журналиста получил грамоту за профессионализм и объективную работу во время войны. За годы работы издание выросло из локальной газеты в крупный медиапроект. Работу редакции ранее отмечали не только в Украине, но и за границей.

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