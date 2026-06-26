Ключевые моменты:

В Тульской области дроны атаковали химкомбинат «Азот», повреждены предприятие и линия электропередач.

После взрывов местные жители сообщали о запахе аммиака и перебоях с электроснабжением.

Москва заявила о массированной атаке беспилотников и якобы сбитии 30 дронов силами ПВО.

Азот является одним из крупнейших производителей аммиака и удобрений в РФ, его продукция также используется для производства боеприпасов.

Совет Европы призвал страны ЕС не сворачивать поддержку украинских беженцев и не отменять временную защиту.

Коллективная защита для украинцев в ЕС продлена до марта 2027 года.

Атака дронов на химкомбинат «Азот» в Тульской области

В ночь на 26 июня беспилотники атаковали город Новомосковск Тульской области, где одной из главных целей стал химический комбинат “Азот”. Местные жители сообщали о серии взрывов, после чего в воздухе появился ощутимый запах аммиака, а в некоторых районах возникли перебои с электроснабжением.

Губернатор области подтвердил повреждение промышленного предприятия и линии электропередач. Стоит отметить, что “Азот” является одним из крупнейших производителей аммиака и минеральных удобрений в РФ, а его продукция также используется для изготовления боеприпасов. Это уже не первый удар по объекту – предварительная атака произошла 14 июня.

Массированный налет беспилотников на Москву

Российская столица в очередной раз оказалась под ударом неизвестных дронов в ночь на 26 июня. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, атака началась около 02:30 ночи, а по состоянию на 03:39 силы ПВО якобы сбили в общей сложности 30 беспилотников.

Некоторые аппараты ликвидировали непосредственно над городом. Это событие произошло на фоне сообщений о том, что Россия вынуждена опрокидывать системы ПВО в Москву и Керченский мост, что значительно ослабляет защиту на других направлениях.

Ранее, 18 июня, украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в московском районе Капотня.

Совет Европы призывает сохранить защиту для украинских беженцев

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призвал европейские страны не торопиться со сворачиванием поддержки для миллионов украинцев. Он выразил обеспокоенность дискуссиями о сокращении социальной помощи и ограничении статуса временной защиты, особенно для мужчин призывного возраста.

По словам комиссара, лишение людей защиты может привести к правовой неопределенности, нищете и вынужденному возвращению к опасным условиям в Украине, где количество пострадавших среди гражданских в 2025–2026 годах остается высоким. В настоящее время коллективная защита в ЕС продлена до марта 2027 года, и Еврокомиссия готовит новые предложения по дальнейшему урегулированию этого статуса.

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