Ключевые моменты:

Жителей Одесской области без газа: точные даты и адреса

Газ вернут только после проверок долгов

Без газа до 2 апреля.

Несколько улиц останутся без газа до апреля

В селе Калчева Болградского района Одесской области с 31 марта в 10:00 временно прекратят поставки газа из-за планового ремонта на газовых сетях. Возобновление услуги планируется не ранее 2 апреля в 10:00, сообщили в пресс-службе АО «Одессагаз».

Жителей предупредили о возможных неудобствах заранее. Без газа останутся дома по следующим адресам:

ул. Школьно, дом. № 23-73;

ул. Кирова, дом. № 26-92;

ул. Кирова, дом. №37–41.

Газоснабжение будет восстанавливаться постепенно с учетом всех норм безопасности. В ходе этого специалисты будут проверять наличие договоров на техобслуживание сетей, а также отсутствие долгов за распределение газа и обслуживание.

