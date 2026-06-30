Ключевые моменты:

Семья из Харькова потратила около 25 тысяч гривен на пятидневный отдых в Одессе.

Благодаря льготам в приложении «Армия+» удалось существенно сэкономить на железнодорожных билетах.

Аренда квартиры стоила 1500 грн в сутки, жилье имело современный ремонт и укрытие в подземном паркинге.

В общую сумму вошли расходы на дорогу, проживание, питание, такси и повседневные покупки.

Сколько нужно денег на море в Одессе

Несмотря ни на что Одесса остается одним из самых популярных мест для летнего отдыха в Украине. После начала полномасштабной войны именно сюда чаще всего приезжают украинцы, желающие провести несколько дней у моря. Многие утверждают, отдых в Одессе стоит дорого. Однако на самом деле все зависит от многих факторов: цены на проезд, проживание, питание и ежедневные расходы.

Харьковчанка Екатерина вместе с мужем и ребенком решила поехать в Одессу на пять дней и рассказала о ценах в своих соцсетях.

Для семьи путешествие оказалось дешевле благодаря льготам. Проходящий военную службу мужчина приобрел билеты через приложение «Армия+». Это позволило ему получить 50% скидки на поездку в Одессу, а возвратиться домой бесплатно. В результате семья фактически заплатила только один обратный билет.

По состоянию на 2026 год билет из Харькова в Одессу в плацкартном вагоне стоит от 521 гривны. Место в купе обойдется от 945 гривен, а в вагоне класса «Люкс» — от 2593 гривен. Самый быстрый ночной поезд преодолевает маршрут за 10 часов 41 минуту.

Что касается жилья, то за аренду квартиры семья платила 1,5 тысяч гривен в сутки. По словам автора, такая цена довольно выгодна, ведь жилье расположено в комфортном районе, имеет современный ремонт и подземный паркинг, который во время воздушных тревог можно использовать как укрытие.

В первый день на продукты потратили около 900 гривен. Кроме того, семья покупала кофе, мороженое, шаурму, фастфуд, снеки и напитки. Автор отмечает, что именно такие небольшие покупки существенно увеличивают общие расходы на отдых.

На такси семья потратила немного – автомобилем преимущественно пользовались для поездок к пляжу «Лагуна». В общей сложности пятидневный отдых для двух взрослых и одного ребенка обошелся примерно в 25 тысяч гривен. В эту сумму вошли расходы на дорогу, проживание, питание, такси и другие обычные покупки. По словам семьи, такой бюджет можно считать достаточно экономичным для летнего отдыха у моря.

Напомним, что Одесса не перестает шокировать ценами на отдых. К примеру, неделя отдыха по системе «все включено» в Одессе может стоить рекордные 364 тысяч гривен. По сравнению с прошлым годом, бюджет отпуска вырос на 25–40% из-за дефицита безопасных мест для отдыха в Украине. Вместо этого пакетный тур в Турцию (5 звезд) обойдется в 60–90 тысяч гривен, тогда как аналогичный уровень в Одессе стоит от 80 до 150 тысяч.

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Источник: Новини.LIVE