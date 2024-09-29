Ждать ли магнитные бури сегодня, 29 сентября, и что будет в октябре

Геомагнитный шторм сегодня отменяется?

Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 29 сентября, на Земле возможны лишь отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.

Еще более оптимистичен прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США: по данным американских ученых, в воскресенье, 29 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается: за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне, а зафиксированные недавно вспышки на Солнце сильно на Землю не повлияют.

Магнитные бури: когда ждать в октябре

По предварительным прогнозам, каждая неделя октября этого года отметится магнитной бурей.

Первая сильная магнитная буря ожидается в начале месяца – с 3 по 6 октября . Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.

. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5. Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 10 по 12 октября . В первый день мощность достигнет 4 балла, затем 5 баллов 11 числа и 6 баллов 12 числа.

. В первый день мощность достигнет 4 балла, затем 5 баллов 11 числа и 6 баллов 12 числа. Слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 17 октября .

. Затем высокая солнечная активность будет с 22 по 26 октября . Эта буря будет продолжительной, но слабой – не выше 4 баллов.

. Эта буря будет продолжительной, но слабой – не выше 4 баллов. Последний в месяце выброс солнечной энергии ожидается 29 октября, а мощность этой бури составит 4 балла.

Важно отметить, что этот прогноз является неточным и может меняться в течение месяца, поскольку предсказать поведение Солнца на такой длительный период трудно.

Как вести себя в дни магнитных бурь

В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые люди и обладатели хронических болезней могут ощущать недомогание. Наиболее частыми его симптомами являются головокружение, головная боль, тошнота, боль в мышцах и суставах, бессонница, раздражительность, повышенное давление.

Чтобы благополучно перенести периоды высокой солнечной активности, в дни магнитных бурь нельзя:

пить алкоголь и энергетические напитки, а также злоупотреблять кофе;

есть жирную, острую, нездоровую пищу;

нервничать и конфликтовать;

нарушать режим сна;

пренебрегать физической активностью.

Если ваше самочувствие серьезно ухудшилось и негативно влияет на работоспособность, то по возможности стоит взять больничный и посетить семейного врача.