Ждать ли магнитные бури сегодня, 29 сентября, и что будет в октябре

Ранее прогнозы космической погоды гласили: в конце сентября 2024 года нас ждет достаточно сильная магнитная буря, которая продлится несколько дней. Но по уточненной информации, ситуация сейчас не настолько критична.
Геомагнитный шторм сегодня отменяется?
Как сообщают специалисты Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины, сегодня, в воскресенье, 29 сентября, на Земле возможны лишь отдельные периоды повышенной геомагнитной активности.
Еще более оптимистичен прогноз Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США: по данным американских ученых, в воскресенье, 29 сентября 2024 года, существенных магнитных бурь не ожидается: за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне, а зафиксированные недавно вспышки на Солнце сильно на Землю не повлияют.
Магнитные бури: когда ждать в октябре
По предварительным прогнозам, каждая неделя октября этого года отметится магнитной бурей.
- Первая сильная магнитная буря ожидается в начале месяца – с 3 по 6 октября. Сначала сила бури составит 4 балла, затем поднимется до 5.
- Следующая повышенная солнечная активность ожидается с 10 по 12 октября. В первый день мощность достигнет 4 балла, затем 5 баллов 11 числа и 6 баллов 12 числа.
- Слабая однодневная магнитная буря прогнозируется 17 октября.
- Затем высокая солнечная активность будет с 22 по 26 октября. Эта буря будет продолжительной, но слабой – не выше 4 баллов.
- Последний в месяце выброс солнечной энергии ожидается 29 октября, а мощность этой бури составит 4 балла.
Важно отметить, что этот прогноз является неточным и может меняться в течение месяца, поскольку предсказать поведение Солнца на такой длительный период трудно.
Как вести себя в дни магнитных бурь
В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые люди и обладатели хронических болезней могут ощущать недомогание. Наиболее частыми его симптомами являются головокружение, головная боль, тошнота, боль в мышцах и суставах, бессонница, раздражительность, повышенное давление.
Чтобы благополучно перенести периоды высокой солнечной активности, в дни магнитных бурь нельзя:
- пить алкоголь и энергетические напитки, а также злоупотреблять кофе;
- есть жирную, острую, нездоровую пищу;
- нервничать и конфликтовать;
- нарушать режим сна;
- пренебрегать физической активностью.
Если ваше самочувствие серьезно ухудшилось и негативно влияет на работоспособность, то по возможности стоит взять больничный и посетить семейного врача.