Одессу и область атакуют «шахеды»: слышны громкие взрывы, возможен «прилет»

Сигнал воздушной тревоги в регионе был дан почти сразу же после полуночи. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об угрозе ударных беспилотников (они же – всем известные «шахеды»).

Сообщалось, что «шахеды» держат курс на Одессу/Черноморск. Также под угрозой Затока, Сергеевка, Каролино-Бугаз, Татарбунары, Таирово и Великодолинское.

Примерно в 1:19 одесситы услышали очень громкий взрыв, а после в одном из районов города наблюдали столб дыма. Но что это – результат сбития или «прилет», пока не известно.

И несмотря на то, что по последней информации, прямой угрозы для Одессы сейчас нет, еще четыре «шахеда» летают в области, и покидать укрытия еще рано.

Несколько минут назад сильный взрыв прозвучал в районе Раздельной.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении новых подробностей или официальной информации известит об этом своих читателей.

Напомним, ранним утром 27 сентября россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Измаил – были разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые.

А в ночь на субботу, 28 сентября, россияне атаковали ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. В результате загорелась и была частично разрушена база отдыха. Обошлось без жертв и пострадавших.