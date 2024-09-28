Новости Одессы и Одесской области

Одессу и область атакуют «шахеды»: слышны громкие взрывы, возможен «прилет»

Одессу и область атакуют «шахеды»: слышны громкие взрывы, возможен «прилет»

В ночь на воскресенье, 29 сентября 2024 года, враг начал атаковать Юг Украины, в частности Одессу и Одесскую область ударными беспилотниками. В городе слышны громкие звуки и взрывы – это работает наша противовоздушная оборона.

Сигнал воздушной тревоги в регионе был дан почти сразу же после полуночи. Мониторинговые Телеграм-каналы сообщали об угрозе ударных беспилотников (они же – всем известные «шахеды»).

Сообщалось, что «шахеды» держат курс на Одессу/Черноморск. Также под угрозой Затока, Сергеевка, Каролино-Бугаз, Татарбунары, Таирово и Великодолинское.

Примерно в 1:19 одесситы услышали очень громкий взрыв, а после в одном из районов города наблюдали столб дыма. Но что это – результат сбития или «прилет», пока не известно.

И несмотря на то, что по последней информации, прямой угрозы для Одессы сейчас нет, еще четыре «шахеда» летают в области, и покидать укрытия еще рано.

Несколько минут назад сильный взрыв прозвучал в районе Раздельной.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией и при появлении новых подробностей или официальной информации известит об этом своих читателей.

Напомним, ранним утром 27 сентября россияне массированно атаковали ударными беспилотниками Измаил – были разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые.

А в ночь на субботу, 28 сентября, россияне атаковали ракетами Белгород-Днестровский район Одесской области. В результате загорелась и была частично разрушена база отдыха. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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