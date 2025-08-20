магнитные бури

Ключевые моменты

  • 20 августа ожидаются магнитные бури, которые могут оказать негативное влияние на самочувствие метеозависимых людей. 

Согласно актуальному прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA),  днем 20 августа ожидаются небольшие возмущения, которые  вечером перерастут в магнитную бурю с К-индексом 5 (красный уровень), ощутимую для метеозависимых людей.

По данным сайта Meteoprog.UA, в среду, 20 августа, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может вызвать незначительные сбои в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных. Кроме того, магнитная буря может отразиться на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им следует быть осторожными.

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от нестабильного уровня до уровня слабого шторма. Вероятность небольшой геомагнитной бури – 25%

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Как поддержать себя 20 августа

  • Соблюдайте режим сна и питания.
  • Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.
  • Пейте достаточное количество воды.
  • Проводите время на свежем воздухе.
  • Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.
  • Минимизировать стрессы и конфликты.
  • При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.

