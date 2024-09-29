Церковный праздник 29 сентября: почему сегодня нужно проявить щедрость

Напомним, что с 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый календарный стиль (новоюлианский), и все фиксированные даты праздников были перенесены на 13 дней раньше. Однако некоторые верующие, преимущественно Украинской православной церкви, продолжают соблюдать старый (юлианский) календарь.

Церковный праздник 29 сентября по новому стилю

История Феофана Милостивого

В городе Газа (ныне – Израиль) почти две тысячи лет назад родился Феофан, мужчина, которому суждено было стать символом милосердия. Феофан не был богачом, но его сердце было исполнено желания помогать другим. Он превратил свой дом в настоящее пристанище для путешественников, никогда не требуя платы за ночлег.

Жизнь Феофана – это история о том, как отдавать можно даже тогда, когда кажется, что уже ничего не осталось. Он раздавал все, что имел, помогая нуждающимся, пока сам не оказался на грани бедности. Но даже тогда Феофан не сетовал на судьбу, продолжая помогать другим.

В конце жизни Феофана постигла тяжелая болезнь. Его тело покрылось ранами, но дух оставался несокрушимым. После смерти произошло чудо – тело Феофана исцелилось, а его мощи начали выделять целебное миро, продолжая помогать людям даже после его ухода в вечность.

Кириак Отшельник: путь духовного подвига

Перенесемся сейчас в Коринф V века. Здесь родился Кириак, юноша, которому суждено было стать великим подвижником. В 18 лет он сделал выбор, изменивший всю его жизнь – решил посвятить себя служению Богу.

Путь Кириака начался в обители святого Евфимия, а затем привел его в Иорданский монастырь святого Герасима. Здесь молодой человек проявил себя как неутомимый труженик и молитвенник, заслужив уважение самого игумена.

Жизнь Кириака – это история постоянного духовного роста. После смерти своего наставника он подружился с песником Фомой, а когда тот уехал, покончил с собой обет молчания. В 70 лет Кириак решился на еще больший подвиг – ушел жить в пустыню.

Народные предания придают к образу Кириака почти сказочные черты. Говорят, что в пустыне он жил рядом со львом, кормя его из рук. Эта легенда символизирует силу духа святого, способного обуздать даже самые дикие стихии природы.

Кириак прожил долгую жизнь, достигнув 109 лет. Его жизненный путь стал примером несокрушимой веры и постоянного духовного совершенствования.

Православный календарь: праздник 29 сентября по старому стилю

В предыдущих публикациях мы затрагивали тему сегодняшнего церковного праздника по старому стилю. В частности, рассказали историю святой мученицы Евфимии Всехвальной, а также рассмотрели народные традиции и обычаи, связанные с этим днем.

Народный праздник и традиции 29 сентября

29 сентября в народе называют днем ​​Феофана Милостивого. Интересно, что этот праздник связывают не только с именем святого, но и с теплой погодой, часто бывает в этот день. Люди говорят, что Феофан «набрасывает на солнце жупан», согревая его, чтобы оно дарило тепло людям.

Сегодня, как и столетие назад, этот день напоминает нам о важности милосердия и помощи ближним. Церковь призывает верующих воздержаться от ссор, сплетен и осуждения, проявляя доброту и щедрость.

Особенно важным считается в этот день помочь тем, кто в этом нуждается. Народная мудрость предостерегает от отказа в помощи или подаянии, а также от ссуды денег.

К святым Феофана и Кириака обращаются с разными просьбами. Кириака считают покровителем путников, к нему молятся о защите в пути. Также его просят об облегчении от головных болей и душевных страданий. Феофан, известный своим милосердием, считается помощником в разных болезнях.

Именины и личное измерение праздника

29 сентября – день именин по новому стилю для тех, кто носит имена Иван и Феофан.

По старому стилю свои именины отмечают Сергей, Людмила, Алексей, Виктор и Григорий.