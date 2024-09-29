Чи чекати магнітні бурі сьогодні, 29 вересня, і що буде в жовтні

Раніше прогнози космічної погоди свідчили: наприкінці вересня 2024 року на нас чекає досить сильна магнітна буря, яка триватиме кілька днів. Але за уточненою інформацією, ситуація зараз не настільки критична.
Геомагнітний шторм сьогодні скасовується?
Як повідомляють фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 29 вересня, на Землі можливі лише окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.
Ще більш оптимістичний прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США: за даними американських вчених, у неділю, 29 вересня 2024 року, істотних магнітних бур не очікується: за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні, а зафіксовані нещодавно спалахи на Сонці сильно на Землю не вплинуть.
Магнітні бурі: коли чекати у жовтні
За попередніми прогнозами, щотижня жовтня цього року відзначиться магнітною бурею.
- Перша сильна магнітна буря очікується на початку місяця – з 3 по 6 жовтня. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, потім підніметься до 5.
- Наступна підвищена сонячна активність очікується з 10 по 12 жовтня. У перший день потужність досягне 4 бали, потім 5 балів 11 числа та 6 балів 12 числа.
- Слабка одноденна магнітна буря прогнозується 17 жовтня.
- Потім висока сонячна активність буде з 22 по 26 жовтня. Ця буря буде тривалою, але слабкою – не вище за 4 бали.
- Останній за місяць викид сонячної енергії очікується 29 жовтня, а потужність цієї бурі становитиме 4 бали.
Важливо відзначити, що цей прогноз є неточним і може змінюватись протягом місяця, оскільки передбачити поведінку Сонця на такий тривалий період важко.
Як вести себе в дні магнітних бур
У дні магнітних бур метеозалежні, люди похилого віку і володарі хронічних хвороб можуть відчувати нездужання. Найбільш частими його симптомами є запаморочення, біль голови, нудота, біль у м’язах і суглобах, безсоння, дратівливість, підвищений тиск.
Щоб успішно перенести періоди високої сонячної активності, у дні магнітних бур не можна:
- пити алкоголь та енергетичні напої, а також зловживати кавою;
- їсти жирну, гостру, нездорову їжу;
- нервувати і конфліктувати;
- порушувати режим сну;
- нехтувати фізичною активністю.
Якщо ваше самопочуття серйозно погіршилося і негативно впливає на працездатність, то, по можливості, варто взяти лікарняний і відвідати сімейного лікаря.