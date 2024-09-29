Чи чекати магнітні бурі сьогодні, 29 вересня, і що буде в жовтні

Геомагнітний шторм сьогодні скасовується?

Як повідомляють фахівці Одеської обсерваторії Радіоастрономічного інституту НАН України, сьогодні, в неділю, 29 вересня, на Землі можливі лише окремі періоди підвищеної геомагнітної активності.

Ще більш оптимістичний прогноз Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США: за даними американських вчених, у неділю, 29 вересня 2024 року, істотних магнітних бур не очікується: за останні 24 години сонячна активність була на помірному рівні, а зафіксовані нещодавно спалахи на Сонці сильно на Землю не вплинуть.

Магнітні бурі: коли чекати у жовтні

За попередніми прогнозами, щотижня жовтня цього року відзначиться магнітною бурею.

Перша сильна магнітна буря очікується на початку місяця – з 3 по 6 жовтня . Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, потім підніметься до 5.

. Спочатку сила бурі становитиме 4 бали, потім підніметься до 5. Наступна підвищена сонячна активність очікується з 10 по 12 жовтня . У перший день потужність досягне 4 бали, потім 5 балів 11 числа та 6 балів 12 числа.

. У перший день потужність досягне 4 бали, потім 5 балів 11 числа та 6 балів 12 числа. Слабка одноденна магнітна буря прогнозується 17 жовтня .

. Потім висока сонячна активність буде з 22 по 26 жовтня . Ця буря буде тривалою, але слабкою – не вище за 4 бали.

. Ця буря буде тривалою, але слабкою – не вище за 4 бали. Останній за місяць викид сонячної енергії очікується 29 жовтня, а потужність цієї бурі становитиме 4 бали.

Важливо відзначити, що цей прогноз є неточним і може змінюватись протягом місяця, оскільки передбачити поведінку Сонця на такий тривалий період важко.

Як вести себе в дні магнітних бур

У дні магнітних бур метеозалежні, люди похилого віку і володарі хронічних хвороб можуть відчувати нездужання. Найбільш частими його симптомами є запаморочення, біль голови, нудота, біль у м’язах і суглобах, безсоння, дратівливість, підвищений тиск.

Щоб успішно перенести періоди високої сонячної активності, у дні магнітних бур не можна:

пити алкоголь та енергетичні напої, а також зловживати кавою;

їсти жирну, гостру, нездорову їжу;

нервувати і конфліктувати;

порушувати режим сну;

нехтувати фізичною активністю.

Якщо ваше самопочуття серйозно погіршилося і негативно впливає на працездатність, то, по можливості, варто взяти лікарняний і відвідати сімейного лікаря.