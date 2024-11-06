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Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента как настоящий дипломат

Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента как настоящий дипломат

Президент Украины Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. При этом он напомнил об обещаниях того добиться справедливого мира в Украине и продемонстрировать, что США — сильная страна.

К таким дипломатическим ходам президент Украины Владимир Зеленский прибег после того, как стало очевидно, что следующим американским президентом станет Дональд Трамп. Поздравления появились в социальных сетях главы украинского государства.

Зеленский добавил, что ожидает возможности обсудить пути укрепления партнерства между странами.

«Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах!», — написал Зеленский. Президент Украины упомянул их предыдущую встречу в сентябре, в ходе которой обсуждались вопросы стратегического сотрудничества между двумя государствами, стратегия достижения победы и возможные пути завершения широкомасштабного военного конфликта.

Украинский лидер отметил важность поддерживаемого Трампом принципа «мир через силу», отметив его потенциал в достижении справедливого мира на украинской земле.


Зеленский также выразил надежду на наступление «эры сильной Америки» под руководством Трампа и ожидания дальнейшей крепкой поддержки Украины обеими партиями США.

В завершение Президент выразил желание лично поздравить Трампа и провести переговоры по усилению стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами.

Ранее Одесская жизнь рассказывала, что на выборах президента в Соединенных Штатах Америки предварительно победил Дональд Трамп. Также мы приводили его высказывания об Украине и российской агрессии против нашего государства.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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