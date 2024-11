Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах президента как настоящий дипломат

К таким дипломатическим ходам президент Украины Владимир Зеленский прибег после того, как стало очевидно, что следующим американским президентом станет Дональд Трамп. Поздравления появились в социальных сетях главы украинского государства.

Зеленский добавил, что ожидает возможности обсудить пути укрепления партнерства между странами.

«Приветствую Дональда Трампа с поразительной победой на выборах!», — написал Зеленский. Президент Украины упомянул их предыдущую встречу в сентябре, в ходе которой обсуждались вопросы стратегического сотрудничества между двумя государствами, стратегия достижения победы и возможные пути завершения широкомасштабного военного конфликта.

Украинский лидер отметил важность поддерживаемого Трампом принципа «мир через силу», отметив его потенциал в достижении справедливого мира на украинской земле.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024