В США выбирают президента: когда станут известны результаты и что ждет Украину в ближайшее время

Избирательная кампания в США завершилась. Сегодня миллионы американцев пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать за своего кандидата в президенты. Впрочем, более 80 миллионов американских избирателей уже проголосовали на выборах досрочно — лично или по почте.

В президентской гонке участвуют два ключевых кандидата: действующий вице-президент США Камала Харрис от Демократической партии и бывший президент США Дональд Трамп от республиканцев. Последние месяцы они проводили активную предвыборную кампанию, пытаясь склонить в свою пользу еще не определившихся избирателей.

Эти президентские выборы в США считаются одним из наименее прогнозируемых за многие годы, ведь равные шансы на победу сохраняют оба кандидата.

Как свидетельствует недавние опросы, в последние дни перед выборами 60-летняя Камала Харрис минимально опережала 78-летнего Дональда Трампа.

Учитывая, что в последнее время Трамп и Харрис даже в колеблющихся штатах шли «ноздря в ноздрю», велика вероятность, что команды кандидатов будут сражаться за каждый голос и в отдельных случаях требовать пересчета.

За выборами в США очень внимательно следят в Украине, потому что позиция Штатов имеет ключевое значение с точки зрения дальнейшего хода войны.

Как в США избирают президента

Сначала, как правило, ведется подсчет голосов с избирательных участков в США. Затем идет подсчет голосов избирателей, которые по разным причинам участвовали в досрочном голосовании.

После этого сканируют бюллетени, которые прибыли с избирательных участков за рубежом и с военных баз США.

В целом предварительные данные о победителе выборов обычно становятся известны около 23:00 по восточному времени США, после закрытия избирательных участков в западных американских штатах.

Поэтому предварительно победитель выборов президента США 2024 должен быть известен уже на утро 6 ноября по киевскому времени.

Однако если разница между двумя кандидатами будет минимальной, процесс определения результатов может несколько затянуться.

В отличие от многих других демократических стран, где победителя определяет прямой выбор и количество голосов за кандидата, в США система выборов президента построена сложнее.

Президента США выбирает Коллегия выборщиков — это 538 человек, которые представляют все 50 штатов США. Страну может возглавить тот кандидат, который наберет 270 их голосов — то есть поддержку не менее 50%+1 выборщиков.

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Уже 6 января 2025 года Конгресс США подсчитывает голоса коллегии выборщиков и объявляет результаты. Если ни один из кандидатов в президенты не набирает как минимум 270 голосов избирателей, судьбу выборов решает Палата представителей. В случае необходимости, палата избирает президента большинством голосов.

20 января 2025 года состоится инаугурация избранного президента.

Как выборы в США могут повлиять на ситуацию на поле боя в Украине

Период условного безвластия в ожидании инаугурации и отсутствия решительных действий, шагов, решений со стороны уходящей администрации, окажет влияние на Украину. Так было в конце 2023 – начале 2024 гг., когда помощь нашей стране была заморожена из-за внутриполитических баталий в Конгрессе между республиканцами и демократами.

Об этом в своем блоге пишет одесский военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Фактически Украина минимум два месяца будет находиться в состоянии полной неопределенности и без надежды на шаги от главного международного партнера, способные оказать позитивное влияние на ход событий на театре военных действий. А потому опасения не безосновательны», — пишет Коваленко.

Вне зависимости от того, каким будет результат выборов в США, у россии на ближайшие месяцы широко раскрывается окно возможностей в Украине. И российское военно-политическое командование это прекрасно понимает, потому будет только наращивать давление по ряду направлений в зоне боевых действий в Украине — не жалея ни людей, ни дефицитную технику.

До конца это года российское командование планирует выполнить следующие задачи:

оккупировать Курахово, Часов Яр и Торецк,

оккупировать либо начать основную фазу наступления на Покровск,

оккупировать и развернуть наступление на Константиновку;

выйти на административную границу Купянска, зажав его с трех сторон;

вернуть под свой контроль утраченные в 2023 году территории в Запорожской области.

Фактически период поствыборного условного безвластия в США может стоить Украине от 500 до 1 000 км² территорий, считает эксперт.

«Украина оказывается в крайне непростой ситуации, когда внутриполитические тенденции и явления в США могут иметь непосредственное влияние на поле боя. И судя по пассивности Вашингтона уже сейчас, вряд ли он заранее проявит некую активность или просчитает план действий на ноябрь и декабрь, чтобы смягчить либо избежать критических ситуаций в зоне боевых действий в Украине», — отмечает Александр Коваленко.