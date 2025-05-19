Об этом свидетельствуют результаты Центральной избирательной комиссии страны.

После обработки всех протоколов Центральная избирательная комиссия объявила, что мэр Бухареста набрал 53,6% голосов избирателей. Он опередил ультраправого политика с пророссийскими взглядами Джордже Симиона, получившего 46,4%.

Таким образом, мэр Бухареста стал победителем избирательной гонки в Румынии.

Кандидат в президенты Румынии Никушор Дан подчеркивает свою проевропейскую направленность. По его словам, он поддержит перемены, которые принесет партнерство с ЕС.

Пророссийский кандидат Джордже Симион, как представитель националистической партии AUR, больше фокусируется на национальном и религиозном факторах. Он выступает против военной помощи Украине и критически относится к руководству Европейского Союза. Ранее Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать предоставленную его страной помощь, в частности за систему Patriot. Также он говорил о своих стремлениях присоединить Бессарабию к Румынии.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Дана с победой в социальных сетях.

«Поздравляю Никушора Дана с исторической победой на президентских выборах в Румынии. Для Украины — как соседа и друга — важно иметь надежного партнера в лице Румынии. И мы уверены, что именно так и будет. Работая вместе, мы можем укрепить и наши страны, и нашу Европу», — отметил он.

Отметим, это уже вторые президентские выборы в Румынии за полгода, ведь первое голосование, которое прошло в прошлом ноябре, отменил Конституционный суд из-за нечестной кампании одного из кандидатов. Речь идет об ультраправом политике Келине Джорджеску, которого в результате не допустили к повторному голосованию.

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