Массированный удар по Украине: десятки погибших, много разрушений

Этой ночью российские захватчики снова нанесли по Украине комбинированный воздушный удар. Под ударом был Киев, Киевская область и еще 11 регионов. Повреждены жилые дома, общежития, предприятия. Среди погибших и раненых есть дети.

На данный момент известно о 12 погибших и 57 пострадавших в результате ночной атаки Украины.

Больше подробностей читайте в материале «Одесской жизни»: Россия провела самый массовый обстрел с начала войны: снесены целые улицы

Последствия массированной комбинированной атаки по Украине:

в Киеве зафиксированы удары в 3-х районах, по данным ГСЧС, пострадали 11 человек;

зафиксированы удары в 3-х районах, по данным ГСЧС, пострадали 11 человек; в Киевской области 4 погибших и 16 пострадавших, зафиксированы прилеты в нескольких районах;

4 погибших и 16 пострадавших, зафиксированы прилеты в нескольких районах; в Харькове зафиксирован пожар в результате атаки. Трое людей получили травмы;

зафиксирован пожар в результате атаки. Трое людей получили травмы; в Конотопе жертв и пострадавших нет, однако есть частичное обесточивание нескольких улиц, а также разрушен объект инфраструктуры;

жертв и пострадавших нет, однако есть частичное обесточивание нескольких улиц, а также разрушен объект инфраструктуры; в Сумах и Тернополе атакованы промышленные предприятия;

атакованы промышленные предприятия; в Николаеве повреждены объект инфраструктуры, офисные помещения, частные дома, линии ЛЭП. Разрушены два этажа многоквартирного дома. Один человек погиб и еще 5 ранены, среди них один – в тяжелом состоянии;

повреждены объект инфраструктуры, офисные помещения, частные дома, линии ЛЭП. Разрушены два этажа многоквартирного дома. Один человек погиб и еще 5 ранены, среди них один – в тяжелом состоянии; в Житомирской области погибли трое детей 8, 12 и 17 лет. Еще 10 человек пострадали;

погибли трое детей 8, 12 и 17 лет. Еще 10 человек пострадали; в Хмельницкой области 4 погибших и 5 пострадавших. Повреждены дома и школы.

В то же время, как сообщает Центр противодействия дезинформации, в информпространстве россиян есть сигналы о подготовке повторных комбинированных ударов по Украине.

«Риторика завершения войны там не звучит вообще. Только на Запад информационно россияне транслируют сигналы желания мира», – говорится в сообщении ведомства.

Зеленский – об обстреле Украины 25 мая

Каждый террористический российский удар, как в ночь на 25 мая, является достаточной причиной для новых санкций против РФ, убежден президент Украины Владимир Зеленский.

Россия затягивает эту войну и ежедневно продолжает убивать. Мир может пойти на уик-энд, но война продолжается, несмотря на выходные и будни. Это нельзя игнорировать. Молчание Америки, молчание других в мире только поощряет Путина, – уверен глава государства.

По его мнению, без действительно сильного давления на российское руководство не остановить жестокость РФ.

«Санкции точно помогут. Решительность Соединенных Штатов, европейских стран, всех тех, кто хочет мира, имеет значение. Мир знает все слабости российской экономики. Остановить войну можно, но только благодаря необходимой силе давления на Россию. Путина нужно заставить думать не о запусках ракет, а об окончании войны», – отмечает Владимир Зеленский.

О ситуации на фронте: враг штурмует, но несет тяжелые потери

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 204 боевых столкновения.

В субботу, 24 мая, противник нанес два ракетных и 97 авиационных ударов, применил восемь ракет и сбросил 138 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, произвел 5461 обстрел, в том числе 129 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения около 2600 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Красичка, Большая Писаревка Сумской области; Заря, Новоторецкое, Софиевка, Коптево, Долгая Балка, Полтавка, Шахово, Покровск, Новопавловка, Александро-Калиново, Мирноград, Сухой Яр, Новополь, Перестройка, Комар Донецкой области; Дачное Днепропетровской области; Новодаровка, Гуляйполе, Малиновка, Новоандреевка Запорожской области; Казачье Херсонской области.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств, семь пунктов управления и две важные цели противника.

Наиболее горячим направлением фронта остается Покровское – здесь за минувшие сутки наши защитники остановили 65 штурмовых действий агрессора.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, на Торецком направлении – совершил 16 атак, на Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 14 атак.

Также идут бои на Харьковском, Купянском, Северском, Краматорском, Ореховском направлениях.

Силы обороны Украины продолжают операцию на Курском направлении, где за минувшие сутки враг нанес 12 авиаударов, сбросив при этом 16 управляемых авиабомб, совершил 246 обстрелов, шесть из которых – из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, а также активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, 11 боевых бронированных машин, 68 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, 190 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, шесть ракет, 112 единиц автомобильной и семь единиц специальной техники оккупантов.