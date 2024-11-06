Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах президента як справжній дипломат

До таких дипломатичних ходів президент України Володимир Зеленський вдався після того, як стало очевидно, що наступним американським президентом стане Дональд Трамп. Поздоровлення з’явилося у соціальних мережах очільника української держави.

Зеленський додав, що очікує на можливість обговорити шляхи зміцнення партнерства між країнами.

«Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!», – написав Зеленський. Президент України згадав їхню попередню зустріч у вересні, під час якої обговорювались питання стратегічної співпраці між двома державами, стратегія досягнення перемоги та можливі шляхи завершення широкомасштабного військового конфлікту.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory! I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024



Український лідер відзначив важливість підтримуваного Трампом принципу «мир через силу», наголосивши на його потенціалі у досягненні справедливого миру на українській землі.

Зеленський також висловив сподівання на настання «ери сильної Америки» під керівництвом Трампа та очікування подальшої міцної підтримки України обома партіями США.

На завершення Президент України висловив бажання особисто привітати Трампа та провести переговори щодо посилення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Раніше Одеське Життя розповідало, що на виборах президента в Сполучних Штатах Америки попередньо переміг Дональд Трамп. Також ми наводили його висловлювання про Україну і російську агресію проти нашої держави.