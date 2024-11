Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах президента як справжній дипломат

До таких дипломатичних ходів президент України Володимир Зеленський вдався після того, як стало очевидно, що наступним американським президентом стане Дональд Трамп. Поздоровлення з’явилося у соціальних мережах очільника української держави.

Зеленський додав, що очікує на можливість обговорити шляхи зміцнення партнерства між країнами.

«Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!», – написав Зеленський. Президент України згадав їхню попередню зустріч у вересні, під час якої обговорювались питання стратегічної співпраці між двома державами, стратегія досягнення перемоги та можливі шляхи завершення широкомасштабного військового конфлікту.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!

I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024