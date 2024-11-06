Новини Одеси та Одеської області

Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах президента як справжній дипломат

Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах президента як справжній дипломат

Зеленський привітав Трампа з перемогою на виборах. При цьому нагадав про обіцянки того домогтися справедливого миру в Україні, та продемонструвати, що США – сильна країна.

До таких дипломатичних ходів президент України Володимир Зеленський вдався після того, як стало очевидно, що наступним американським президентом стане Дональд Трамп. Поздоровлення з’явилося у соціальних мережах очільника української держави.

Зеленський додав, що очікує на можливість обговорити шляхи зміцнення партнерства між країнами.

«Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах!», – написав Зеленський. Президент України згадав їхню попередню зустріч у вересні, під час якої обговорювались питання стратегічної співпраці між двома державами, стратегія досягнення перемоги та можливі шляхи завершення широкомасштабного військового конфлікту.


Український лідер відзначив важливість підтримуваного Трампом принципу «мир через силу», наголосивши на його потенціалі у досягненні справедливого миру на українській землі.

Зеленський також висловив сподівання на настання «ери сильної Америки» під керівництвом Трампа та очікування подальшої міцної підтримки України обома партіями США.

На завершення Президент України висловив бажання особисто привітати Трампа та провести переговори щодо посилення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Раніше Одеське Життя розповідало, що на виборах президента в Сполучних Штатах Америки попередньо переміг Дональд Трамп. Також ми наводили його висловлювання про Україну і російську агресію проти нашої держави.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk