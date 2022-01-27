Здравствуй, дистанционка и прощай, мурал с тетей Соней: главные новости Одессы за 26 января

В среду, 26 января 2022 года, «Одесская жизнь» освещала такие знаковые события в Одессе и Одесской области.

С 27 января все одесские школы переходят на дистанционное обучение. Такое решение приняла комиссия ТЭБ и ЧС одесского горсовета. Причина – рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

Депутат Одесского городского совета и член земельной комиссии Жанна Мандриченко объяснила, из-за чего возникла драка между нардепом Артемом Дмитруком и охраной мэрии. А также о том, что надо делать, чтобы подобное не повторялось.

Известные одесситы, общественные деятели, ученые, культурные деятели направили коллективное письмо в Фонд госимущества, Министерство культуры, в городской и областной советы. Они просят не допустить застройки территории Одесского завода шампанских вин.

17-летний ученик одиннадцатого класса одной из школ Одесщины сообщил полицейским о заминировании учебного заведения. Правоохранители быстро «вычислили» лжеминера.

В Одессе продолжают развивать сеть велодорожек и велополос. К лету 2022 года магистральная велодорожка должна связать поселок Котовского и центральную часть Одессы.

А вот работы по реконструкции Ивановского моста начнутся не раньше осени.

Не очень хорошая новость: мурала на улице Канатной, на котором были изображены Остап Бендер и тетя Соня, моряки, одесский дворик и, конечно, кот, больше нет: Вместо него появилось металлическое ограждение. Что здесь будет? Вероятно, очередной новострой.

И напоследок хорошая новость: весть о сносе знаменитых рыбных рядов на одесском Привозе не прошла бесследно. Но, как выяснила корреспондент «Одесской жизни», рыбные ряды не сносятся в том смысле, что их вообще не будет на Привозе. Они всего лишь поменяют место расположения. Так что без рыбки с Привоза одесситы не останутся!

Фото: odessa.dozor.ua

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