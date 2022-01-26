Депутат рассказала про причину драки в горсовете и как ее можно было избежать

Депутат Одесского городского совета и член земельной комиссии Жанна Мандриченко объяснила, из-за чего возникла драка между нардепом Артемом Дмитруком и охраной мэрии. А также о том, что надо делать, чтобы подобное не повторялось.

Первопричиной драки в мэрии стало незаконное распоряжение

Первопричину случившегося Жанна Мандриченко видит в том, что кто-то в городском совете отдал незаконное распоряжение не пропускать народного депутата, журналистов и общественных активистов на заседание комиссии.

Депутат отмечает, что в то время как «нужных» людей проводили на комиссию, «нежелательным» – ставили препятствия.

Почему заседания постоянной комиссии Одесского городского совета по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных отношений не проводят онлайн трансляции?

— задается вопросом Жанна Мандриченко.

Чтобы не было силовых конфликтов, работа горсовета дожна быть прозрачной

Она считает отсутствие прямых трансляций с заседаний комиссии нарушением норм действующего законодательства. Депутат отмечает, что уже вторую комиссию подряд начавшюся трансляцию отключали. В то время, как работа комиссии должна быть публичной и доступной для широкой общественности.

Жанна Мандриченко отмечает, что причиной конфликта стало требование представителей политических партий, активистов и депутатов разного уровня снять с голосования вопрос о проекте отвода земельного участка общей площадью 5,8 Га, находящегося по адресу г. Одесса, Гагаринское плато, 1.

А требовали они этого потому, что есть все основания считать, что данный земельный участок может стать очередной многоэтажкой.

Отметим, что в итоге этот вопрос был снят и комиссией не рассматривался.

Напомним, что 25 января в Одесской мэрии произошла драка между народным депутатом Артемом Дмитруком с помощниками и охраной мэрии. Депутат пытался попасть на заседание земельной комиссии, а охранники горсовет его не пускали.

В результате пострадали 10 человек. Двоих охранников пришлось госпитализировать: у одного сломана челюсть, у второго сотрясение мозга. На события в Одесском горсовете отреагировала Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

В полиции квалифицировали произошедшее как хулиганство и открыли по данному факту уголовное производство.

Еще похожие новости Одессы:

Фото со страницы Жанны Мандриченко в Facebook

Цей матеріал також доступний українською