Одесская полиция задержала телефонного «минера» — им оказался школьник

Сегодня 17-летний ученик одиннадцатого класса одной из школ Одесщины сообщил полицейским о заминировании учебного заведения и бросил трубку.

Правоохранители разоблачили «шутку» парня за считанные минуты. Сам он объяснил – хотел развлечься на перерыве и проверить, как отреагируют спецслужбы.

— Я совершил не очень хороший поступок, когда позвонил в полицию с ложным сообщением. Я даже не сказал название учебного заведения и сразу бросил трубку. Считал, что полиция не станет проверять такое сообщение, но ошибся. Хочу обратиться к своим сверстникам, к тем, кто старше или младше меня – не повторяйте моих действий. Я не думал, что делаю, и мне стыдно, – теперь понимает подросток.

Парню разъяснили, что такое поведение недопустимо. В полиции отмечают, что к проверке сообщений, даже сомнительных, всегда привлекаются специалисты, которых в это время ждут люди, нуждающиеся в реальной помощи.

Кроме того, такие сообщения — это стресс как для тех, кто должен эвакуироваться из «заминированного» здания, так и для их близких. В частности – родителей младшеклассников, которые вынуждены бросать все дела и забирать своих детей домой, чтобы те не мерзли возле школы, пока продолжаются проверки.

Что касается подростка, выявленного в этот раз, то это первый раз, когда молодой человек попадает в поле зрения полицейских.

По факту заведомо ложного сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объекта собственности правоохранители начали производство по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Мобильный телефон, с которого парень звонил по телефону, изъяли.

Справка: если ребенок еще не достиг возраста уголовной ответственности за этот вид преступления, к ответственности будут привлечены его родители.

Напомним, что в последнее время полиция получает сообщения о минировании различных объектов практически каждый день.

Так, недавно мы писали, что под угрозой взрыва оказалась «вторая главная» елка.

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