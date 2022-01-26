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Поселок Котовского и центр Одессы соединят велодорожкой

Поселок Котовского и центр Одессы соединят велодорожкой

В Одессе продолжают развивать сеть велодорожек и велополос. К лету 2022 года магистральная велодорожка должна связать поселок Котовского и центральную часть Одессы.

Рецепты

Информация о том, что к началу курортного сезона городские власти Одессы планируют связать поселок Котовского с центром города велосообщением, прозвучала на аппаратном совещании в горсовете 24 января. Такое поручение городской голова Геннадий Труханов дал транспортному департаменту мэрии.

Вице-мэр Сергей Тетюхин пояснил, что расчеты по созданию велодорожек вдоль улиц Головатого, Черноморского козачества и Николаевской дороги уже готовы. А в скором времени будет презентован план развития сети велодорожек всего Суворовского района.

Напомним, что в прошлом году в Одессе активно обустраивали велодорожки и велополосы в жилмассивах Таирова и Черемушки. Итогом работ стала возможность добраться на велосипеде с Таирова до железнодорожного вокзала по непрерывному велопути.

Ранее мы писали, что в Одессе хотят проложить велодорожки с Таирова в центр и на Балковской – обнародована схема.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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