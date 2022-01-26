Одесситы просят не допустить застройки территории Завода шампанских вин после приватизации

Аукцион по приватизации Одесского завода шампанских вин пройдет 1 февраля. Сейчас на его территории создается Дом художника. Авторы этого проекта арендовали часть помещений завода. Но есть опасения, что, если завод начнут застраивать высотками, проект его ревитализации не удастся закончить.

Известные одесситы, общественные деятели, ученые, культурные деятели направили коллективное письмо в Фонд госимужества, Министерство культуры, в городской и областной советы.

В нем сказано, что сейчас на территории завода реализуется масштабный проект ревитализации: там готовятся к открытию Музей современного искусства, 50 мастерских для художников, помещения для театральных представлений и перформансов

И хотя территория, где создается Дом художника арендована до 2035 года, все же есть опасения, что в случае продажи завода и начала там масштабной застройки, проект не удастся реализовать.

Обращение подписали народный артист Украины Алексей Ботвинов, вице-президент «Всемирного клуба одесситов» Евгений Голубовский, народный артист Украины Георгий Делиев, писатель Евгений Деменок, настоятельница женского монастыря игуменья Серафима, заслуженный художник Украины скульптор Михаил Рева и другие.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала, что бывший завод шампанских вин на Французском бульваре, 36 станет Домом художника.

Меценатом проекта выступает банкир Вадим Мороховский. Стратегию развития индустрии искусств предложил Марат Гельман, известный арт-менеджер, коллекционер и галерист. На территории в 1,2 гектара, помимо галереи, будут находится мастерские художников и сформирован арт-кластер.

Напомним, что «Одесский завод шампанских вин», что Французском бульваре, 36, выставили на аукцион за 87,4 млн грн. Торги пройдут 1 февряля 2022 года.

Условия продажи завода таковы:

сохранить профиль деятельности в течение 3 лет, а именно производство виноградных вин;

заключить охранные договоры на памятник архитектуры, а именно въездную арку и главный корпус;

получить разрешение Антимонопольного комитета Украины (что предусмотрено законодательством о защите экономической конкуренции);

обеспечить содержание защитного сооружения гражданской защиты.

сохранение договоров субаренды до 2035 года.

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