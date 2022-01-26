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В Одессе на Канатной исчез известный мурал, зато появится магазин (фото)

В Одессе на Канатной исчез известный мурал, зато появится магазин (фото)

Мурал на улице Канатной, на который одесситы собирали деньги всем миром (сбор был организован платформой «Доброе дело») и который стал собирательным образом Одессы и одесситов, уже исчез. Вместо него появилось металлическое ограждение. Что здесь будет?

Рецепты

Как вы догадались, будет новострой. Но не беспокойтесь – не высотка, а одноэтажка под магазин.

забор вместо мурала на Канатной2

На месте мурала на Канатной воздвигли металлический забор

забор вместо мурала на Канатной3

забор вместо мурала на Канатной4

Скоро здесь появится очередной новострой

Речь идет о квартале Канатной на участке между улицами Малой и Большой Арнаутскими. Неказистая стена в 2017 году расцвела длинной настенной картиной. Здесь были Остап Бендер, тетя Соня и моряки, играющий на скрипке мальчик, одесский дворик и, конечно же, кот. Творили чисто одесский собирательный образ Алексей Шкурат и его команда.

Мурал на Канатной

На мурал на Канатной собирали всем миром

Мурал на Канатной2

Он стал собирательным образом Одессы

Как сообщает глава городского управления градостроительства и архитектуры Александр Авдеев, за ограждением ведутся работы: там планируют реконструировать нежилое одноэтажное здание под магазин. Площадь – 142,4 квадратных метра, количество этажей – один. Как оно будет выглядеть – смотрите на план, размещенный Александром Авдеевым.

проект магазина на Канатной

На месте мурала скоро появится магазин

Что с настенной картиной? Ее нет. Ходят слухи, что она будет восстановлена. Но когда и где – большой вопрос…

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Фото: Facebook-страница Александра Авдеева, мурал – odessa.dozor.ua, фото этого места сегодня – автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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