В Одессе на Канатной исчез известный мурал, зато появится магазин (фото)

Мурал на улице Канатной, на который одесситы собирали деньги всем миром (сбор был организован платформой «Доброе дело») и который стал собирательным образом Одессы и одесситов, уже исчез. Вместо него появилось металлическое ограждение. Что здесь будет?

Как вы догадались, будет новострой. Но не беспокойтесь – не высотка, а одноэтажка под магазин.

Речь идет о квартале Канатной на участке между улицами Малой и Большой Арнаутскими. Неказистая стена в 2017 году расцвела длинной настенной картиной. Здесь были Остап Бендер, тетя Соня и моряки, играющий на скрипке мальчик, одесский дворик и, конечно же, кот. Творили чисто одесский собирательный образ Алексей Шкурат и его команда.

Как сообщает глава городского управления градостроительства и архитектуры Александр Авдеев, за ограждением ведутся работы: там планируют реконструировать нежилое одноэтажное здание под магазин. Площадь – 142,4 квадратных метра, количество этажей – один. Как оно будет выглядеть – смотрите на план, размещенный Александром Авдеевым.

Что с настенной картиной? Ее нет. Ходят слухи, что она будет восстановлена. Но когда и где – большой вопрос…

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Фото: Facebook-страница Александра Авдеева, мурал – odessa.dozor.ua, фото этого места сегодня – автора

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