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«Без рыбки не останетесь!»: рыбные ряды на одесском Привозе получат новый адрес (фото)

«Без рыбки не останетесь!»: рыбные ряды на одесском Привозе получат новый адрес (фото)

Весть о сносе знаменитых рыбных рядов на одесском Привозе не прошла бесследно. Есть целая когорта одесситов, которые привыкли покупать рыбу только здесь. Опять же, тюлечка-сарделечка и «селедочка-любонька моя золотая» бывает для многих правильной только в рыбных рядах на Привозе.

Рецепты

Как сообщала «Одесская жизнь», рыбные ряды на Привозе будут сносить под будущую парковку. На аппаратном совещании в мэрии это прозвучало как «снос старого рыбного корпуса».

На самом деле, будут сносить именно рыбные ряды – те, что расположены на Привозе ближе к главному входу на рынок со стороны Преображенской. Старт работ объявлен на 1 февраля.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала в рыбных рядах. Сейчас они заметно опустели. Рыбы – мизер, пустующие прилавки под навесом выглядят удручающе. Рыбу еще купить можно, но ее очень мало. Зато удалось узнать новость: рыбные ряды не сносятся в том смысле, что их вообще не будет на Привозе. Они всего лишь поменяют место расположения.

Рыбные ряды Привоза

Рыбные ряды Привоза2

Как рассказали мне немногочисленные торгующие рыбой на Привозе, дарами морей-океанов и других водоемов будут торговать на территории рынка по-прежнему, только в другом месте.

Если вы заходите на известный рынок со стороны Екатерининской, то сразу за рядами, где торгуют соленьями (обратите внимание!), начались какие-то работы.

Все дело в том, что продажа рыбы на рынке имеет свои особенности. Необходимо обеспечить слив, то есть необходима прокладка коммуникаций. Вот возможность «правильно» торговать здесь рыбой и обеспечивают сейчас рабочие.

Именно за рядами с соленьями и будут оборудованы торговые рыбные ряды, кстати, тоже под навесом.

Рыбные ряды Привоза3

Здесь будут располагаться рыбные ряды

Рыбные ряды Привоза4

Проводят коммуникации для слива

Так что, как пообещала мне одна из торгующих в рыбных рядах, «без рыбки на Привозе не останетесь!»

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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