«Без рыбки не останетесь!»: рыбные ряды на одесском Привозе получат новый адрес (фото)

Весть о сносе знаменитых рыбных рядов на одесском Привозе не прошла бесследно. Есть целая когорта одесситов, которые привыкли покупать рыбу только здесь. Опять же, тюлечка-сарделечка и «селедочка-любонька моя золотая» бывает для многих правильной только в рыбных рядах на Привозе.

Как сообщала «Одесская жизнь», рыбные ряды на Привозе будут сносить под будущую парковку. На аппаратном совещании в мэрии это прозвучало как «снос старого рыбного корпуса».

На самом деле, будут сносить именно рыбные ряды – те, что расположены на Привозе ближе к главному входу на рынок со стороны Преображенской. Старт работ объявлен на 1 февраля.

Корреспондент «Одесской жизни» побывала в рыбных рядах. Сейчас они заметно опустели. Рыбы – мизер, пустующие прилавки под навесом выглядят удручающе. Рыбу еще купить можно, но ее очень мало. Зато удалось узнать новость: рыбные ряды не сносятся в том смысле, что их вообще не будет на Привозе. Они всего лишь поменяют место расположения.

Как рассказали мне немногочисленные торгующие рыбой на Привозе, дарами морей-океанов и других водоемов будут торговать на территории рынка по-прежнему, только в другом месте.

Если вы заходите на известный рынок со стороны Екатерининской, то сразу за рядами, где торгуют соленьями (обратите внимание!), начались какие-то работы.

Все дело в том, что продажа рыбы на рынке имеет свои особенности. Необходимо обеспечить слив, то есть необходима прокладка коммуникаций. Вот возможность «правильно» торговать здесь рыбой и обеспечивают сейчас рабочие.

Именно за рядами с соленьями и будут оборудованы торговые рыбные ряды, кстати, тоже под навесом.

Так что, как пообещала мне одна из торгующих в рыбных рядах, «без рыбки на Привозе не останетесь!»

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