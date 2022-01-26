С 27 января все одесские школы переходят на дистанционное обучение

Решение о переходе всех школ Одессы на дистанционное обучение приняла комиссия ТЭБ и ЧС одесского горсовета. Причина – рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.
О принятом комиссией решении сообщил заместитель одесского городского головы Павел Вугельман.
Только что провели заседание комиссии ТЭБ и ЧС на котором приняли решение перевести все школы города с завтрашнего дня на дистанционное обучение, в связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и COVID-19,
— отметил чиновник.
Перед этим директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич предупреждала о планах городских властей отправить одесских школьников на дистанционку.
Она просила родителей уже сейчас готовить детей к завтрашним урокам онлайн. А школам было поручено готовиться начать дистанционное обучение бесперебойно и по расписанию.
Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе растет число закрытых школьных классов. При этом городские власти заявляли, что переходить на дистанционное обучение у них планов нет. Это было всего 2 дня назад.
А две недели назад на дистанционное обучение перешли школы Измаила — второго по величине города в Одесской области.
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