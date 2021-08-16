По Второму Христианскому кладбищу Одессы можно бродить и бродить, вчитываясь в те самые «до боли знакомые» фамилии и имена. Здесь не счесть похороненных знаменитостей, памятников (надгробий) обыкновенных и «необыкновенных».

Здесь даже центральных («почетных») аллей несколько. И логичнее было бы его назвать Вторым городским, потому как покоятся здесь далеко не только христиане… А еще здесь много загадок (нет-нет, мы сегодня не о мистике!), некоторые из которых помогли нам раскрыть одесские гиды-краеведы Алена Калетинская и Андрей Дембицкий.

Хоронить здесь начали задолго до официального открытия

Все начинается у входа, где наши гиды сообщают, что в Одессе утеряно уже более двадцати (!) кладбищ. Их всех не перечесть… И, кстати, оказывается, последнее захоронение на Первом Христианском кладбище произошло в 1922 году. После этого на нем не хоронили. Потом, как известно, и вовсе уничтожили вместе с храмом. Последний похороненный на нем человек носил фамилию Дерибас. Это был родной брат историка, краеведа Александра Михайловича Дерибаса…

— А первые захоронения на Втором христианском кладбище произошли еще за 12 лет до официального основания самого кладбища. Указ о его открытии датируется 1885 годом. Захоронения же начались еще в 1873 году. По сути, «стихийное» кладбище просто узаконили. Вскоре здесь появился и храм Дмитрия Ростовского (архитектор — Г.Дмитренко). В отличие от многих одесских храмов он считается выстроенным в традиционном стиле православного храма, — рассказывают Алена и Андрей.

«Тайнопись» надгробий

Ко многим старым-старым могилам не добраться, к тому же, они в это время года так зарастают, что и не прочтешь надпись на плите либо того, что от нее осталось.

А рядом — колумбарий (стена для урн с прахом кремированных), появившийся на Втором Христианском, в общем-то, совсем недавно.

А эти невероятно «парадные» могилы криминальных авторитетов с монументами (уже даже не скажешь памятниками-надгробиями) с портретами невероятных размеров!

Андрей уверен: по подобным «суперпарадным» могилам с монументами (они стали появляться в лихие девяностые) в будущем будут писать научные работы: такой вот фешенебельный срез новейшей кладбищенской культуры.

Кладбищенская культура, кладбищенские «традиции» — понятие очень многогранное. Как рассказывают Алена и Андрей, у нас не принято присаживаться на могильную плиту, а где-то это — в порядке вещей. Квартира с окнами на кладбище?… Б-р-р-!… А во многих странах Европы именно такие квартиры ценятся дороже.

Второе кладбище, так уж сложилось, это большое смешение и традиций, и «языка» надгробий, и символов.

Ну вот, к примеру, памятник над могилой в виде ствола дерева с обрубленными (спиленными) ветвями. Как поясняет Алена, такой символ можно часто увидеть на польских кладбищах и одновременно на еврейских. Он часто символизирует уход из жизни главы рода. А вот если такое дерево установлено над женской могилой, то такой памятник дает понять, что усопшей при жизни довелось хоронить своих детей. Сколько не хватает веток, стольких детей она и похоронила.

Или (это уже современное «направление»): обустройство собственной могилы «на перспективу». И вот уже стоит памятник, порой с портретом человека (который благополучно, дай ему Бог долгих лет, жив-здоров!) и датой рождения. Но еще, ясное дело, без даты смерти.

— А за могилами-памятниками надо ухаживать. И вот приходит человек, и за собственной могилой ухаживает, — подсказывает Андрей.

Кенотаф — что значит «пустая могила»

Далеко не все могилы на кладбище на самом деле являются… могилами в привычном смысле. Встречаются и так называемые «пустые могилы», где нет останков покойного. В одной из давних частей кладбища нам показали семейное захоронение. На одном из памятников — фотография погибшего во время Второй мировой одессита. Рядом — фото похоронки. Конечно же, его останки покоятся там, где он погиб. А это уже — кенотаф (в переводе с греческого «пустая могила»), то есть, символическое захоронение. Один из самых известных кенотафов на Втором кладбище — в память о Вере Холодной. Ее могила была уничтожена вместе с другими на Первом Христианском. Теперь вот есть только кенотаф.

Очень своеобразный (кстати, из условно современных) символ кладбищенской культуры есть на Втором Христианском кладбище. Тоже своеобразный кенотаф — памятник в виде колонн с портиком и со слегка приоткрытой «дверью». С другой стороны этого памятника нанесено множество фамилий. Причем, список периодически обновляется — по мере выявления погибших. Его название говорит само за себя — «Братская могила политкаторжан»…

Воинский участок со «странными» датами

Мы — на участке воинских захоронений погибших во время Второй мировой. Как рассказывают наши гиды, именно здесь была ими обнаружена «загадка». Вчитываемся в даты смерти. Зачастую это — от 1944 до начала пятидесятых годов. И еще вопрос: почему сразу на нескольких (иногда десяти подряд) расположенных рядом могилах указана одна и та же дата смерти? В самом деле, если стоит дата сентября 1945 года, где в это время шли военные действия? А если и шли за границей, то почему могилы погибших здесь, в Одессе?

Наши гиды признаются, что ответы на эти вопросы они искали довольно долго. Оказывается, все эти люди, получив серьезные ранения или осложнения от них, ушли из жизни в нашем одесском военном госпитале. Ну а одни и те же даты…

— В целях экономии, ну чтобы не гонять машины по несколько раз в день, умерших укладывали в холодильные камеры, а когда их набиралось уже большое количество, в документах указывалась одна дата смерти — и после этого их везли хоронить на Второе Христианское кладбище, — поясняют Алена и Андрей.

Где надгробие?

Перезахоронения — это огромная страница истории Второго кладбища. Когда в семидесятых годах прошлого стирали с лица земли Второе Еврейское кладбище, прах многих захороненных на нем одесситов был перенесен через дорогу — на Второе Христианское.

Как «по ходу» поведали нам гиды, ко Второму Еврейскому серьезно «подбирались» еще во время оккупации: хорошие надгробия — бесценный строительный материал…

К примеру, на одной из центральных аллей — довольно скромная могила основателя одесской станции скорой медицинской помощи микробиолога Якова Бардаха. Он был перезахоронен со Второго Еврейского кладбища.

И еще. Как делают акцент наши гиды, появление могилы на другом кладбище при перезахоронении и наличие в ней останков покойного — далеко не всегда оно и то же. То есть, по документам все числится, «как положено»: произошла эксгумация, тело перезахоронено, а вот на самом деле так получается далеко не всегда…

В числе других был перезахоронен со Второго Еврейского на Второе Христианское кладбище и поэт Семен Фруг, умерший в 1916 году. Во время оккупации, когда он покоился еще на Втором Еврейском, мраморное надгробие над его могилой «исчезло». После Второй мировой оно было обнаружено целым (в «ход» не пошло) в Румынии. По решению румынской еврейской общины надгробие было отправлено в Израиль, где установлено на аллее поэтов, на кладбище в Тель-Авиве. Ну а в 2016 году скоромное надгробие поэту на Втором Христианском заменили на достойный памятник.

…Старое-старое одесское кладбище. Могилы «теряются» и «находятся». А еще — восстанавливаются, ибо жив человек, пока жива память о нем.

Ранее мы рассказывали, как журналисты «Одесской жизни» нашли и отреставрировали на Втором Христианском могилу издателя «Одесского листка» Василия Навроцкого, и прибывший из Франции его внук смог достойно почтить память своего деда.

Фото автора, фото кенотафа Веры Холодной — grad.ua