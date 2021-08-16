В Украину вернулись пожарные самолеты из Турции (фоторепортаж)

15 августа авиаторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины вернулись из Турции. Там они помогали тушить лесные пожары.

Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины в г. Нежин. Ранее, на пути из Турции в Нежин, пограничники Одесского отряда на аэродроме «Школьный» в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС.

Встречал экипажи Председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Он поздравил спасателей с возвращением и отметил, что вся Украина ими гордится, а граждане Турции всегда будут благодарны им за неоценимую помощь и спасены дома.

«Более чем две недели назад вы отправились на помощь к Турции, которая страдала от масштабных лесных пожаров. Прекрасная страна была охвачена пламенем, люди теряли свои дома. В это трудное время наша страна объединилась со всем миром и протянула руку помощи турецкому народу. Спасибо, что вернулись домой целыми и невредимыми», – сказал Николай Чечеткин.

Напомним, Украина направила на помощь Турецкой Республике два самолета АН-32П ДСНС Украины 30 июля. Всего с начала работ было совершено 124 сбросы воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.

Читайте также: Из Одессы в Турцию вылетели два пожарных самолета: помогут спасать от огня популярные курорты

Фото Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.