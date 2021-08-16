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В Украину вернулись пожарные самолеты из Турции (фоторепортаж)

В Украину вернулись пожарные самолеты из Турции (фоторепортаж)

15 августа авиаторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины вернулись из Турции. Там они помогали тушить лесные пожары.

Два самолета АН-32П совершили посадку на аэродроме Специального авиационного отряда Оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины в г. Нежин. Ранее, на пути из Турции в Нежин, пограничники Одесского отряда на аэродроме «Школьный» в приоритетном порядке оформили два воздушных судна ГСЧС.

Встречал экипажи Председатель ГСЧС Николай Чечеткин. Он поздравил спасателей с возвращением и отметил, что вся Украина ими гордится, а граждане Турции всегда будут благодарны им за неоценимую помощь и спасены дома.

«Более чем две недели назад вы отправились на помощь к Турции, которая страдала от масштабных лесных пожаров. Прекрасная страна была охвачена пламенем, люди теряли свои дома. В это трудное время наша страна объединилась со всем миром и протянула руку помощи турецкому народу. Спасибо, что вернулись домой целыми и невредимыми», – сказал Николай Чечеткин.

Напомним, Украина направила на помощь Турецкой Республике два самолета АН-32П ДСНС Украины 30 июля. Всего с начала работ было совершено 124 сбросы воды (992 т) на очаги пожаров. Работали самолеты вблизи провинций Анталия и Испарта.

возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции
возвращение пожарных самолетов из Турции

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Фото Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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