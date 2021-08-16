В лагере «Молодая гвардия» вспышка коронавируса: заболели десятки детей и воспитатели

Одесский детский лагерь «Молодая гвардия» закрыт на строгий карантин. У 42 детей и двух сотрудников выявили COVID-19. И эти цифры еще не окончательные.
О том, что в детском центре вспышка коронавируса, сообщило одесское издание «Думская».
Всех, у кого наблюдаются симптомы COVID-19, изолировали. Им проведена ПЦР-диагностика. Уже есть первые результаты тестов и они положительные.
Приводятся слова представителя областного департамента здравоохранения:
– Вчера было 26 заболевших, сегодня 44. Мы ждем результатов тестирования
В марте этого года в «Молодой гвардии» уже была вспышка коронавируса, но меньших масштабов. Тогда выявили восямь заразившихся.
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