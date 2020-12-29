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Одесситку назвали лучшим украинским гидом на карантине

Одесситку назвали лучшим украинским гидом на карантине

Одесский тревел-менеджер и гид Алена Калетинская стала лауреатом главной туристической премии Украины Ukraine Tourism Award-2020 в номинации «Лучший гид на карантине»

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За победу в этой номинации соревновались 14 гидов из всех городов Украины. За одесситку проголосовало большинство. Церемония награждения победителей проходила в режиме онлайн.

– 2020-й год был разным. Но сегодня случилось событие, которое может претендовать на главное в этом году. 17 марта я начала вести онлайн-экскурсии. Сегодня же получила премию в номинации «Лучший гид на карантине». И первое, что хочется сказать: спасибо каждому, кто голосовал… И точно знаю, как это, когда в тебя верит так много людей. Даже если бы не выиграла в номинации, то вы – это самое главное. И второе. Не останавливаться! Идти вперед и только становиться лучше! А еще, в номинации и вне ее – каждый, кто не бросил туризм в этот сложный год – герой. Это – безусловный факт! – считает сама Алена.

Корреспондент «Одесской жизни» познавала с Аленой Калетинской тайны Французского бульвара.

Также в этом году Алена вместе со скульптором Татьяной Штыкало провела нас по таинственной и трогательной одесской Кошачьей тропе.

Алена Калетинская стала и одним из авторов-разработчиков квестов одесской тематики в Walqlike – мобильного приложения для туристов, которые любят путешествовать с «гидом в руках».

Поздравляем от души, Алена!

Фото автора

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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