Временным коридором из одесских портов воспользовалось уже 4 судна

Из черноморских морских портов Украины по временному гуманитарному коридору прошли четыре судна.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

«Действительно четыре судна уже прошли этот путь. И это не один случай, который можно отнести к случайности – а это уже достаточно отлаженная, хоть и осторожная, но система», – подчеркнула она.

Наталья Гуменюк отметила, что максимальной безопасности судовладельцы очень тщательно подходят к изучению маршрута и вероятности любых угроз.

«Судовладельцам предложено воспользоваться такими гуманитарными коридорами, но провозглашены и те риски, которые есть. В частности, враг не прекращает активность тактической авиации над Черным морем, регулярно наведываясь именно в районы, где может пролегать гуманитарный коридор, оказывая психологическое давление на судовладельцев, учитывая, что вести себя россияне способны совершенно неадекватно, с использованием и авиации, и своего флота, который в достаточно развернутом количестве находится в акватории Черного моря и имеет ракетоносители время от времени, фигурирующие на дежурстве. Кроме того, остается опасность и заминированного моря», – объяснила она.

Напомним, что для эвакуации судов, находившихся в украинских портах на момент полномасштабного вторжения россии, был создан гуманитарный коридор. С 16 августа временным коридором воспользовалось уже 4 судна. Первыми этот путь прошли контейнеровозы JOSEPH SCHULTE и балкер PRIMUS 16 и 27 августа.

Зерновое соглашение: какие перспективы

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и российского лидера Владимира Путина 4 сентября по возобновлению зернового соглашения оказались безрезультатными.

Эрдоган заявил, что Турция совместно с ООН подготовила новый пакет предложений по возобновлению действия зернового соглашения. Турецкий президент подчеркнул, что для восстановления зернового соглашения «Украине, безусловно, необходимо смягчить свои подходы по совместным шагам с Россией».

Комментируя встречу лидеров россии и Турции, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что зерновая инициатива должна возобновить свое функционирование. Но это должно произойти не за счет шантажа и исполнения прихотей рф.

По его словам, Украина настаивает на развитии альтернативного коридора. И для этого есть техническая возможность, только нужно усилить безопасность.

«Мы уже показали, что это работает. Мы видим, кстати, как появляются страны, проявляющие интерес к тому, чтобы помочь нам в организации функционирования этого коридора на стабильной основе», – сказал Кулеба.

Он напомнил, что у России не было никаких правовых политических оснований по выходу из соглашения и ей нельзя идти на уступки.

«Они (россияне, – ред.) вернутся, а через месяц снова выйдут и выдвинут новые требования… Учитывая, что России верить нельзя, нужно развивать альтернативные морские коридоры к Черноморской зерновой инициативе. Что Украина успешно делает, и вы знаете об уже вышедших кораблях», – отметил министр Кулеба.

Он выразил мнение, что вскоре президент Владимир Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом по результатам его визита в Россию.

«И они подробно поговорят, о чем говорилось и о чем договорились, если договорились, в Сочи», – резюмировал министр.

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